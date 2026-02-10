OPINIÓN

Horóscopo de Febrero de 2026

Nuestra colaboradora Mystic Rivas nos trae la predicción de los astros para este mes.

ENERGÍA GENERAL DEL MES

Febrero no viene a revolucionarlo todo. Viene a recolocar.

Estamos justo antes de la temporada de eclipses de marzo y eso se nota en el ambiente. No están pasando grandes cosas por fuera, pero por dentro sí. Hay decisiones que todavía no se han tomado… pero ya se sienten. Conversaciones que aún no han ocurrido… pero ya pesan. Nada se ha roto, pero hay cosas que empiezan a incomodar porque ya no encajan como antes.

El Sol pasa de Acuario a Piscis, así que empezamos el mes más mentales, intentando entenderlo todo, y lo terminamos más sensibles, más conectados con lo que realmente sentimos. Venus y Marte están moviendo las relaciones: quién da más, quién está cansado, quién empieza a gestionarse solo (y quién ya no quiere sostener tanto). Y Saturno sigue marcando el tono: lo que no es sólido no explota… pero empieza a molestar.

Febrero no hace ruido. Pero tampoco te deja indiferente. Es un mes de darte cuenta.

ARIES

Este mes no puedes ir a lo rápido. Y eso te pone un poco de los nervios, Aries. Algo no responde como tú esperabas y tu impulso sería cortar o reaccionar fuerte. Pero no va por ahí.

En el amor, si bajas el volumen del orgullo, la conversación cambia completamente. No es perder poder, es ganar profundidad.

En el trabajo, menos pelea y más estrategia. No necesitas demostrar nada ahora mismo.

En la salud, ojo con la tensión acumulada en cuello o mandíbula. Estás apretando demasiado.

Días clave: 6, 14, 26

Color: burdeos

Consejo: no todo lo que te activa merece una reacción

Canción: “A&W” – Lana Del Rey

TAURO

Febrero te está moviendo por dentro aunque por fuera parezca que todo sigue igual. Algo que dabas por estable empieza a sentirse diferente. No para hacer un drama, es una evolución.

En el amor, puede haber una conversación que cambie el tono de la relación. No es ruptura, es ajuste. Si dices lo que realmente sientes (sin miedo a incomodar), todo se ordena.

En el trabajo/dinero, paciencia. Lo que parece freno es en realidad una mejora en proceso.

En la salud, mucho cansancio mental por querer tenerlo todo bajo control.

Días clave: 2, 11, 22

Color: Teja

Consejo: estabilidad no significa quedarte donde ya no creces

Canción: “La Canción Que Nunca Hice” – Zahara

GÉMINIS

Géminis, estás pensando demasiado algo que en el fondo ya sabes. Febrero te pide menos análisis y más honestidad emocional. Lánzate hacia lo que ya es un hecho o una realidad.

En el amor, cuidado con racionalizar lo que en realidad es inseguridad. Si alguien te descoloca, admítelo. No todo se resuelve con discurso brillante.

En el trabajo, hay una idea buena, pero necesitas foco. Estás dispersando talento.

En la salud, sueño irregular por exceso mental.

Días clave: 5, 17, 28

Color: mostaza

Consejo: decirlo claro te ahorra mil vueltas

Canción: “My Love Mine All Mine” – Mitski

CÁNCER

Este mes algo cambia fuerte: alguien se gestiona solo (por fin). Y tú te das cuenta de que llevabas más carga emocional de la que te correspondía, debes soltar el peso que no es tuyo.

En el amor, puedes soltar el rol de sostén permanente. Y eso no enfría el vínculo, lo equilibra. En el trabajo/dinero, delegar funciona. No todo tiene que pasar por tus manos.

En la salud, menos carga corporal cuando dejas de responsabilizarte de todo.

Días clave: 9, 18, 24

Color: azul grisáceo

Consejo: cuidar no es sacrificarte

Canción: “Te debo un baile” – Delaporte

LEO

Febrero te quita la necesidad de impresionar. Y cuando no intentas brillar… brillas más. No necesitas máscaras ni tener otras personalidades que no son la tuya.

En el amor, alguien conecta contigo desde la vulnerabilidad si tú haces lo mismo. Nada de teatrillos, nada de demostrar.

En el trabajo, reconocimiento tranquilo, sin grandes focos, pero sólido.

En la salud, energía estable si respetas descanso.

Días clave: 7, 15, 23

Color: dorado suave

Consejo: no tienes que ser espectacular todo el tiempo

Canción: “Motion Sickness” – Phoebe Bridgers

VIRGO

Virgo, el perfeccionismo te empieza a agotar, necesitas parar y no autosabotearte. Te estás cansando de exigirte tanto. Y febrero te lo pone delante clarísimo.

En el amor, aceptar que algo no es perfecto puede ser lo que lo haga funcionar.

En el trabajo/dinero, mejor hecho que perfecto. Termina eso que llevas puliendo meses.

En la salud, baja la ansiedad cuando reduces control.

Días clave: 4, 13, 27

Color: beige cálido

Consejo: tu valor no depende de hacerlo impecable

Canción: “Universo” – Vetusta Morla

LIBRA

Febrero es ese mes en el que ya has decidido algo por dentro… pero todavía no lo has dicho en voz alta. Está más claro de lo que crees, lo que pasa es que te da vértigo mover la pieza porque sabes que cuando hablas, las cosas cambian.

En el amor, dejas de negociar contigo mismo/a. Si algo te incomoda, ya no lo vas a suavizar tanto. Y eso puede recolocar dinámicas enteras.

En el trabajo, observas más de lo que participas. Estás analizando antes de moverte, y haces bien.

En la salud, equilibrio emocional cuando dejas de intentar agradar a todo el mundo.

Días clave: 10, 19, 25

Color: rosa empolvado

Consejo: elegir también es dejar de esperar

Canción: Birds of a Feather – Billie Eilish

ESCORPIO

Escorpio en Febrero algo cae, no con drama sino con lucidez. Ves una situación, una persona o una dinámica tal cual es. Sin idealización. Y eso cambia tu postura automáticamente.

En el amor, puede haber una conversación incómoda pero liberadora. Mejor verdad que fantasía prolongada.

En el trabajo/dinero, estrategia silenciosa. No necesitas anunciar tus movimientos.

En la salud, energía más fuerte cuando no reprimes lo que sientes.

Días clave: 8, 16, 21

Color: granate profundo

Consejo: entenderlo todo no siempre es cómodo, pero siempre libera

Canción: End of Beginning – Djo

SAGITARIO

Estás cansado/a de darle vueltas a lo mismo. Febrero te pide salir del bucle mental. Hay algo que llevas semanas pensando y analizando. Y cuanto más lo piensas, más grande se hace. Este mes necesitas acción ligera, no reflexión eterna.

En el amor, un gesto espontáneo puede romper una tensión acumulada.

En el trabajo, aparece algo fuera de tu plan inicial. No lo descartes tan rápido.

En la salud, el cuerpo te pide movimiento. Literal.

Días clave: 3, 12, 20

Color: naranja claro

Consejo: no todo se resuelve pensando Canción: “Little Dark Age” – MGMT

CAPRICORNIO

Febrero no te viene a mover emocionalmente. Te viene a reorganizar. Te estás dando cuenta de algo muy concreto: has asumido más responsabilidad de la que te corresponde. Pero este mes algo cambia. Empiezas a cuestionarte si todo eso es necesario… o simplemente costumbre.

En el amor, sueltas el control sutil. Y eso cambia completamente la dinámica. No es frialdad, es equilibrio.

En el trabajo, delegar no solo funciona: mejora resultados, no puedes seguir cargando con todo y, eso, no te hace vulnerable.

En la salud, menos tensión en la espalda y el cuerpo. El estrés que dabas por normal empieza a bajar.

Días clave: 1, 14, 28

Color: gris cálido (sobrio, elegante, sin necesidad de destacar)

Consejo: no todo depende de ti

Canción: “Todo lo que importa” – Viva Suecia

ACUARIO

Febrero te pone muy coherente contigo mismo/a. Y eso puede incomodar a otros. Estás más claro/a sobre lo que quieres y lo que no. Y no lo dices desde la rebeldía, sino desde la calma. Eso tiene mucha fuerza y más viniendo de ti, acuario, que normalmente no sueles quejarte.

En el amor, sinceridad directa pero tranquila. Si algo no te encaja, lo expresas. Buen momento para disfrutar en pareja o familia.

En el trabajo, una idea personal empieza a tomar forma real, te acompañarán en los nuevos proyectos.

En la salud, concentración fuerte si duermes bien.

Días clave: 6, 18, 26

Color: azul eléctrico suave

Consejo: coherencia antes que aprobación

Canción: Illusion – Dua Lipa

PISCIS

Tu intuición está altísima, pero necesitas bajarla a tierra. Sientes cosas, percibes dinámicas, sabes por dónde va algo… pero si no lo expresas claro, se queda en nebulosa.

En el amor, conexión profunda si hablas sin rodeos. No desde la fantasía, desde la verdad.

En el trabajo/dinero, creatividad aplicable. Es momento de concretar, no solo imaginar.

En la salud, protege tu energía. Estás más sensible de lo habitual.

Días clave: 11, 20, 29

Color: lavanda gris

Consejo: sentir es un don, expresarlo es poder Canción: Dog Days Are Over” – Florence + The Machine