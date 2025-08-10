OPINIÓN

Horóscopo de Agosto de 2025

No te pierdas la predicción astrológica para agosto, que llega otro mes de la mano de nuestra colaboradora Mystic Rivas.

Agosto es un portal de fuego, un llamado a vivir sin medias tintas. El alma quiere sol, pero también quiere verdad. Este mes es una danza entre el placer y la responsabilidad emocional. No te conformes con lo que brilla: siente lo que vibra. Agosto te ofrece la oportunidad de cerrar capítulos con amor y elegir desde un yo más maduro, más honesto, más tú. Baila con el cambio. Bebe luz. Di que sí a lo que te enciende de verdad.

ARIES (21 marzo – 20 abril)

Tu agosto te pide coraje emocional. Algo que habías enterrado vuelve a tocar la puerta. No para castigarte, sino para recordarte lo que mereces .

Amor: Pasiones intensas, incluso incómodas. ¿Es deseo o apego? El cuerpo lo sabe.

Dinero: Gasto fuerte el primer tramo del mes. Luego, equilibrio. Invierte en algo que te haga feliz.

Trabajo: Si quieres irte, vete. Si te quedas, hazlo por convicción.

Salud: Dolores de cabeza o cervicales por exceso de control. Suelta.

Días clave: 8, 15, 21, 30

Color del mes: Rojo vivo.

Mantra: “Elijo lo que me honra, no lo que me urge.”

Canción: “DA-ME” – BadGyal

TAURO (21 abril – 21 mayo)

Este mes te invita a moverte, aunque sea incómodo. Agosto te remueve la tierra bajo los pies, pero para liberarte de cargas viejas.

Amor: Amores lentos que se vuelven claros. Aceptas lo que hay (o lo que no).

Dinero: Cosecha de un esfuerzo antiguo. Te mereces celebrarlo.

Trabajo: Reconocimiento inesperado. Te están viendo más de lo que crees.

Salud: Digestión emocional: cuida lo que tragas, literal y simbólicamente.

Días clave: 6, 14, 20, 27

Color del mes: Verde salvia.

Mantra: “Soy raíz y soy viento. Me permito moverme.”

Canción: “UWAIE” – Kapo

GÉMINIS (22 mayo – 21 junio)

Tu palabra será poder este mes. Pero también será prueba. Lo que digas puede abrir o cerrar caminos.

Amor: Mucha energía de coqueteo, pero lo profundo se asienta después del 20.

Dinero: Gasto social alto. No te olvides de ti entre tanta fiesta.

Trabajo: Creatividad a tope. Si tienes un proyecto artístico, lánzalo.

Salud: Cansancio mental. Duerme más y habla menos.

Días clave: 5, 12, 18, 25

Color del mes: Amarillo mostaza.

Mantra: “Mi voz construye mi realidad.”

Canción: “Beautiful Things” – Benson Boone

CÁNCER (22 junio – 22 julio)

Agosto te arranca la coraza. Vulnerabilidad no es debilidad, es fuerza emocional. Deja que te vean sin filtros.

Amor: Tu energía atrae. Si estás en pareja, cuida la intimidad. Si estás solx, alguien te mira en silencio.

Dinero: Buen momento para ordenar cuentas pendientes.

Trabajo: Cambios lentos, pero firmes. Ten paciencia con los plazos.

Salud: Cuida tus ciclos de sueño y tus emociones nocturnas.

Días clave: 4, 10, 17, 24

Color del mes: Azul cielo

Mantra: “Me muestro real y soy amadx por eso.”

Canción: “Summertime Sadness” – Lana Del Rey

LEO (23 julio – 22 agosto)

Sol en tu signo, alma encendida. Pero este año no se trata de brillar para otros, sino de reconocerte tú.

Amor: Reencuentro con tu autoestima amorosa. Amor propio primero.

Dinero: Posibilidad de abundancia si sueltas el miedo a pedir más.

Trabajo: Mes para lanzarte. No esperes la aprobación externa.

Salud: Tu energía está alta, pero dosifica. No lo des todo siempre.

Días clave: 1, 11, 22, 28

Color del mes: Naranja coral

Mantra: “Me reconozco. Me celebro. Me elijo.”

Canción: “Levitating” – Dua Lipa

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Este agosto te pide rendición. No dejes que el perfeccionismo te robe el verano. Confía más en lo que fluye.

Amor: Amor que llega suave o se transforma en amistad. No lo fuerces.

Dinero: Estás sembrando bien. Los frutos llegan pronto.

Trabajo: No todo tiene que estar bajo control. Permite que otros propongan.

Salud: Ansiedad corporal. Camina, nada o haz algo lento.

Días clave: 3, 9, 19, 28

Color del mes: Lila eléctrico

Mantra: “Lo que no controlo, me enseña.”

Canción: “Tu Vas SIN” – RelsB

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Tiempo de reset emocional. Agosto será un mes de reflexiones profundas que terminarán en decisiones valientes.

Amor: Necesitas equilibrio: ni tanto dar, ni tanto esconderte.

Dinero: Alguien puede ayudarte. Acepta sin culpa.

Trabajo: Una conversación cambia tu rumbo. Escucha sin miedo.

Salud: Piel y riñones sensibles. Hidrátate bien.

Días clave: 2, 7, 15, 26

Color del mes: Rosa empolvado

Mantra: “Mi centro no depende de los demás.”

Canción: “Ocean Drive” – Duke Dumont

ESCORPIO (23 octubre – 22 noviembre)

Intensidad a flor de piel. Agosto despierta tu intuición, tus pasiones y también tus límites. No te quemes por iluminar a otros.

Amor: alguien te observa desde hace tiempo… ¿lo intuyes?

Dinero: gastos inesperados, pero necesarios. Aprende de ellos.

Trabajo: sensación de estancamiento que se disuelve después del 22.

Salud: regula el sueño y las obsesiones mentales.

Días clave: 6, 13, 20, 31

Color del mes: negro jade

Mantra: “Mi fuego transforma, no destruye.”

Canción: “Malibú” – Rusowsky

SAGITARIO (23 noviembre – 21 diciembre)

Agosto te expande el alma. Pero esta vez no desde el viaje físico, sino desde el viaje interior. No corras, siente.

Amor: alguien con quien compartes visión aparece.

Dinero: recuperación financiera gracias a decisión pasada.

Trabajo: oportunidad de enseñar o guiar a otros.

Salud: molestias musculares si no descansas.

Días clave: 5, 12, 19, 27

Color del mes: turquesa

Mantra: “Mi verdad es un faro, no una espada.”

Canción: “On the Floor” – Jennifer Lopez

CAPRICORNIO (22 diciembre – 20 enero)

El universo quiere ablandarte un poco. Agosto te enseña a confiar incluso sin estructura. El descanso también es productivo.

Amor: pareja se suaviza o aparece alguien más libre.

Dinero: buena cosecha, pero cuidado con prestarle a quien no devuelve.

Trabajo: si no sientes pasión, es momento de redirigir.

Salud: rodillas o huesos sensibles. Tómatelo con calma.

Días clave: 4, 11, 18, 29

Color del mes: dorado

Mantra: “Merezco descansar sin culpa.”

Canción: “Capaz” – Alleh

ACUARIO (21 enero – 19 febrero)

Rebelión interna y externa. Agosto te confronta con tus incoherencias. No para castigarte, sino para sanarlas.

Amor: alguien quiere entrar, pero tú necesitas soltar una idea del amor antes.

Dinero: mes neutro, ideal para organizar y proyectar.

Trabajo: idea brillante que puede florecer en septiembre. Apúntala.

Salud: retención de líquidos. El cuerpo te pide movimiento natural.

Días clave: 1, 8, 14, 25

Color del mes: verde neón

Mantra: “Soy revolución desde el amor.”

Canción: “Cool for the Summer” – Demi Lovato

PISCIS (20 febrero – 20 marzo)

Tu intuición está on fire. Agosto es un campo fértil para canalizar, crear, sentir. Solo no te ahogues en lo que sientes.

Amor: emociones intensas. No idealices, pero no te cierres.

Dinero: un regalo inesperado te toca el corazón.

Trabajo: inspiración creativa brutal. Escríbelo todo.

Salud: sensibilidad extrema. Aleja ruidos, baja pantallas.

Días clave: 3, 9, 17, 28

Color del mes: aguamarina

Mantra: “Mi sensibilidad es mi superpoder.”

Canción: “Baile Inolvidable” – Bad Bunny