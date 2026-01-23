‘Hijas de la Nakba’: cine y memoria palestina llegan hoy a Rivas

El documental de Estela Falastin visibiliza la resistencia femenina tras el éxodo de 1948 y se proyectará con coloquio.

La agenda cultural de Rivas-Vaciamadrid incorpora hoy una cita ineludible con el cine social y la memoria histórica, organizada por la asociación Jarama 80. Bajo el título «Hijas de la Nakba», se proyectará el documental dirigido por la realizadora Estela Falastin, una obra que pone el foco en el papel fundamental de la mujer en la resistencia y la historia del pueblo palestino durante las últimas décadas.

El evento, que se enmarca dentro de las actividades de sensibilización y solidaridad internacional habituales en el municipio, gracias al programa cultural CineLab. Con él, la Concejalía de Cultura de Rivas busca ofrecer a la ciudadanía una perspectiva de género sobre el conflicto, alejándose de las crónicas de guerra tradicionales para centrarse en las historias de vida, resiliencia y derechos humanos.

Una mirada femenina a la historia

El documental aborda lo que se conoce como la Nakba (el desastre o catástrofe), término utilizado para describir el éxodo palestino de 1948 tras la creación del Estado de Israel. Sin embargo, la cinta no se limita a un repaso cronológico de los hechos bélicos, sino que narra cómo las mujeres han sido el pilar fundamental para mantener la identidad y la cohesión social en medio del desplazamiento forzoso.

A través de diversos testimonios, la obra recorre momentos clave como las intifadas de 1987 y 2000, mostrando cómo las protagonistas han organizado la supervivencia diaria y la lucha política desde el exilio y la ocupación. La proyección en Rivas pretende ser un espacio para reflexionar sobre la memoria colectiva y el impacto intergeneracional de este conflicto histórico.

Cartela del documental ‘Hijas de la Nakba’, de Estela Falastin (o Vidal).

Cine foro y debate ciudadano

Como es habitual en este ciclo de cine, la proyección no será un acto pasivo. Se ha diseñado como una jornada de cine con memoria, fomentando el diálogo posterior entre los asistentes. Este tipo de formatos permite a los vecinos y vecinas profundizar en la temática expuesta en la pantalla, plantear dudas y conectar la realidad global con el activismo local.

La elección de esta cinta responde al interés de Rivas por mantener una oferta cultural crítica y comprometida, dando voz a relatos que a menudo quedan fuera de los grandes circuitos comerciales. «Hijas de la Nakba» es, ante todo, un documento sobre la dignidad y la capacidad de organización de las mujeres en contextos de crisis humanitaria.

Memoria antifranquista en febrero

El ciclo continuará el próximo mes poniendo el foco en la historia reciente de España. La segunda cita será el jueves 12 de febrero, con la proyección de «Un hombre sin miedo». Este trabajo, presentado por su director Juan Luis de No, recupera la figura del Padre Llanos, el jesuita que desafió las convenciones de su tiempo al mudarse a las chabolas del Pozo del Tío Raimundo en plena dictadura, terminando su vida militando en el Partido Comunista junto a los vecinos a los que sirvió.

El cierre del programa llegará el miércoles 25 de febrero con «Estos muros», un documental de investigación dirigido por Alberto Pascual. La obra arroja luz sobre uno de los episodios más oscuros de la posguerra: el uso de presos republicanos como mano de obra esclava. La cinta documenta la existencia de un destacamento penal franquista cuyos reclusos fueron forzados a construir la línea de ferrocarril Madrid-Burgos bajo el sistema de redención de penas.

Coordenadas del ciclo

Todas las sesiones tendrán lugar a las 19:30 horas en la sala Marcos Ana del Centro Cultural Federico García Lorca, con entrada libre hasta completar aforo. Según los organizadores de Jarama 80, el objetivo no es recordar el pasado «con nostalgia», sino utilizar la memoria como una «herramienta política en el presente» para entender las luchas actuales por los derechos humanos y la democracia.