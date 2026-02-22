Heba Melero y Lidia Bravo, podio en martillo

Oro y bronce autonómicos sub-16 para dos atletas de Rivas-Vaciamadrid

Las jóvenes deportistas de Rivas-Vaciamadrid Heba Melero y Lidia Bravo se han proclamado campeona y tercera clasificada, respectivamente, en el Campeonato Autonómico sub-16 de lanzamiento de martillo, celebrado el pasado fin de semana en la Comunidad de Madrid. El doble podio sitúa al atletismo local entre los más destacados de la categoría.

Heba Melero logró la medalla de oro con la mejor marca de la final, imponiéndose a las principales especialistas madrileñas. Por su parte, Lidia Bravo aseguró el bronce, completando una jornada redonda para la representación ripense.

Presencia destacada en la región

El campeonato reunió a las mejores atletas sub-16 de la región en una disciplina técnica que exige coordinación, fuerza y precisión. En ese contexto competitivo, el resultado de las dos ripenses cobra especial relevancia al ocupar dos de las tres plazas del podio.

El lanzamiento de martillo es una prueba de campo que requiere años de trabajo específico, por lo que estos resultados reflejan la progresión de ambas deportistas en el calendario federado madrileño.

Impulso al deporte base

Más allá de las medallas, el oro y el bronce consolidan a Heba Melero y Lidia Bravo como referentes de la cantera local. Su éxito refuerza la presencia de Rivas-Vaciamadrid en competiciones autonómicas y confirma el buen momento del atletismo base en el municipio.

Heba Melero (oro autonómico), Lidia Bravo (bronce) y María Álvarez da Mota (séptima). / AYUNTAMIENTO DE RIVAS.