Greenpeace coloca dos figuras hinchables de Trump y Putin en Bruselas

Denuncian la dependencia energética de países con “líderes autoritarios”.

Activistas de Greenpeace colocaron este lunes dos figuras hinchables de 10 metros de largo de Vladímir Putin, presidente de Rusia, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sentados en un buque cisterna de gas frente a la sede del Consejo de la UE, en Bruselas (Bélgica), para denunciar la dependencia de Europa de las importaciones de combustibles fósiles de países con “líderes autoritarios”.

Esa acción tuvo lugar en un día en que los ministros de la UE aprobaron la prohibición de importar gas ruso. Greenpeace demandó que no se sustituya por gas estadounidense, sino por energía renovable. Según la ONG, cada día llegan a Europa una media de dos a tres buques cisterna que transportan gas licuado desde Estados Unidos. “La autonomía estratégica de Europa va de la mano de la independencia energética”, apuntó Lisa Göldner, portavoz de Greenpeace.

Göldner añadió: “Cuanto más depende Europa de Estados Unidos en materia de energía, mayor es su vulnerabilidad a la presión de Trump. Cada euro que se gasta en gas estadounidense refuerza la agenda autoritaria de Trump en su país y sus ambiciones imperialistas en el resto del mundo”.

“La única forma de que Europa proteja su independencia política y logre una verdadera seguridad energética es eliminar gradualmente el gas fósil y acelerar la transición hacia un sistema energético totalmente renovable”, añadió.

Para Greenpeace, la prohibición del gas ruso es una “decisión correcta”, aunque una medida que debería haberse tomado “hace mucho tiempo”, pero precisó que “Europa no puede celebrar su independencia de Putin al tiempo que se encadena a una nueva dependencia del gas fósil de Trump”.

ESPAÑA

En 2025 se duplicaron las importaciones de gas de Estados Unidos a España, que alcanzó el segundo puesto, solo por detrás de Argelia.

Se estima que más de 112 buques cisterna con gas estadounidense llegaron a España el año pasado, por los que los usuarios de gas españoles habrían pagado unos 1.180 millones de euros.

Por otro lado, Rusia fue la segunda fuente de gas a España en 2024 y actualmente sigue presente: en 2025, suministró más de un 11% del total (llegaron 47 buques de gas), la mayoría fletados por Naturgy.

Esta dependencia del gas estadounidense y de Rusia “podría ir a peor si no se pone remedio”, según Greenpeace. En 2025, los países de la UE obtuvieron el 57% de sus importaciones de gas licuado de Estados Unidos, una cuota que podría aumentar hasta el 80% en 2030, según un análisis reciente de la IEEFA (Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero), que destaca el contrato de suministro de gas de EE UU firmado por Naturgy hasta 2050.

“España, pese a su potencial renovable, continúa dependiendo del gas, firmando contratos a largo plazo con EEUU e incrementando su consumo en el sistema eléctrico. Esta política energética nos sigue haciendo dependientes de este combustible fósil que, a su vez, aumenta nuestra vulnerabilidad al chantaje geopolítico, eleva las facturas de luz y gas de los hogares y perpetúa las emisiones de gases de efecto invernadero”, según Francisco del Pozo, responsable de la campaña contra los combustibles fósiles de Greenpeace España.

DEMANDAS

Greenpeace pidió a la UE que cancele el acuerdo de importar energía estadounidense por valor de 750.000 millones de dólares, principalmente gas fósil, para 2028, y que detenga inmediatamente todas las negociaciones para nuevos acuerdos de compra con proveedores de gas estadounidenses.

También solicitó a la UE un plan para poner fin a la dependencia del gas estadounidense y rescindir antes los contratos de suministro a largo plazo existentes, así como medidas adicionales para reducir la demanda de gas en Europa y acelerar la transición hacia las energías renovables autóctonas.

Un momento de la acción de Greenpeace hoy frente a la sede del Consejo de la UE en Bruselas (Bélgica) | Foto de Eric de Mildt/Greenpeace