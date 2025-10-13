La segunda parte de la Fase 1 del acceso a la M-50 de Rivas estará finalizada en menos de un año

El Ayuntamiento aprueba la contratación urgente de la finalización de la Fase 1 del enlace con la M-50, con una inversión superior a 4,7 millones de euros.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha puesto en marcha el proceso de contratación urgente para completar la segunda parte de la Fase I del enlace entre la M-50 y la carretera M-823, una obra clave para mejorar la conexión del municipio con la autovía. El proyecto, que cuenta con una inversión de 4,7 millones de euros, estará finalizado en menos de un año.

Una conexión reclamada por la ciudadanía

La ciudadanía y el gobierno local, formado por IU-MM-VQ y PSOE, llevan años reclamando esta conexión de Rivas con la M50. La primera fase de este proyecto ha sido sufragado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La actuación permitirá culminar la segunda parte, las obras pendientes del expediente anterior, para habilitar una vía colectora en la margen izquierda de la M-50, junto a dos nuevos ramales de conexión con la Glorieta Este ya construida.

Por su parte, la primera parte de la Fase 1 se encuentra en funcionamiento desde el pasado 8 de mayo, como se ve en la foto que abre esta noticia, publicada por el Ayuntamiento en septiembre. En sus primeras semanas, más de 90.000 vehículos hicieron uso de este nuevo acceso.

En rojo se señala la Fase 1 ejecutada y en amarillo la ejecutada en los próximos meses. En azul, la Fase 2.

El objetivo es mejorar la accesibilidad y la movilidad de los vecinos, facilitando la entrada y salida de Rivas hacia la M-50 sin depender de la finalización de la Fase II, situada en el término municipal de Madrid.

Inversión y plazos: menos de un año de ejecución

El presupuesto total del contrato, que incluye las obras y la dirección facultativa, asciende a 4.724.423,46 euros (IVA incluido).

El plazo máximo establecido en las condiciones de contratación se establece en un año. Además, las empresas que propongan acortar los plazos recibirán puntuación adicional. Mensualmente, el adjudicatario tendrá que remitir al Ayuntamiento informes mensuales con fotografías y vídeos del progreso.

Las obras de la Fase I en su conjunto comenzaron en 2022 y su finalización se preveía para julio de 2023. Posteriormente, se presentó una modificación del proyecto para dividir la fase en dos. Tras la culminación de este contrato, ya estaría finalizada la Fase 1 del acceso de Rivas a la M-50 en su totalidad, contribuyendo a resolver uno de los problemas históricos de movilidad del municipio.