Fallece un conductor de un camión de recogida de basuras en la A-3

El accidente tuvo lugar la noche del lunes a la altura de Valdemingómez.

Ayer martes se ha conocido el accidente en el que ha fallecido un trabajador mientras conducía un camión de recogidas de basuras en la A-3. El accidente, y posterior incendio, tuvieron lugar en la noche del lunes a las 2:15 horas, según han informado desde Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. El accidente de tráfico se ha producido en la vía de servicio a la altura de Valdemingómez, próximo a Rivas Vaciamadrid.

Los bomberos de la capital intervinieron para extinguir el fuego y rescatar al conductor fallecido, de 28 años. Además, se ha atendido las quemaduras a dos conductores de otros vehículos que auxiliaron a la víctima.

CCOO de Madrid ha lamentado en redes sociales una nueva víctima en accidente mortal y ha trasladado sus condolencias a su familiares y amistados. “La siniestralidad laboral nos sigue dejando víctimas y detrás de cada tragedia hay fallos preventivos y empresas que priorizan la producción frente a la vida”, denuncian desde el sindicato. Desde CCOO exigen que “el cumplimiento de la normativa sea una prioridad real en las empresas.

Las concejalas en el Ayuntamiento de Madrid Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, y Reyes Maroto, PSOE, han mostrado también sus condolencias. Maroto ha querido mostrar su reconocimiento a los servicios de emergencia y sanitarios por su rápida actuación. Maestre además ha manifestado que espera que “se esclarezcan los hechos y se facilite toda la información para evitar que pueda volver a producirse un accidente así”.