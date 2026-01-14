Fallece de forma repentina a los 17 años el novillero ripense Nicolás Cubero

Alumno de la Escuela Taurina El Juli, la comunidad taurina expresa su consternación.

La comunidad taurina del sureste madrileño se han visto sacudidas por la inesperada muerte de Nicolás Cubero, un joven novillero de 17 años y alumno de la Escuela Taurina de Arganda del Rey – Fundación El Juli, quien fue hallado sin vida en su domicilio durante la mañana del domingo 11 de enero de 2026. Sus allegados y el entorno formativo aguardaban conocer los resultados de la autopsia para esclarecer las causas del deceso.

El cuerpo sin vida de Cubero fue encontrado por sus propios padres en su cama durante la mañana del pasado domingo, tras pasar la noche en su domicilio, según han confirmado varios medios y fuentes del sector taurino.

El sábado anterior, 10 de enero, había participado en una jornada de campo dentro del certamen Maletilla de Plata celebrada en la ganadería Caras Blancas de Carpio en Arganda del Rey (Madrid).

Fuente: Fundación Toro de Lidia.

Perfil y trayectoria del novillero

Cubero, residente en Rivas-Vaciamadrid, estaba en los primeros pasos de su formación taurina en una de las escuelas más reconocidas del país, la Escuela Taurina de El Juli, vinculada a la Fundación El Juli, con sede en Arganda del Rey. Había tomado parte en festivales y jornadas de tentaderos, y era considerado un joven con vocación por la tauromaquia.

Su profesor, Ángel Gómez Escorial, destacó en declaraciones al portal especializado Cultoro el compromiso de Cubero con la disciplina: “Estaba prácticamente al inicio de su carrera, pero era uno de los chicos más constantes, de los que más ilusión y compromiso tenían”.

Causas médicas del fallecimiento

El diario «El Mundo» señalaba que, según fuentes médicas, el joven tenía diagnóstico de diabetes y había sufrido episodios de epilepsia en el pasado, aunque no se ha confirmado oficialmente si estos factores se relacionan con su fallecimiento, ya que aún se espera al resultado de la autopsia.

Reacciones y mensajes de condolencia

La comunidad taurina ha trasladado numerosas muestras de dolor y apoyo en redes sociales y comunicados. La Escuela Taurina “El Yiyo” publicó mensajes de pésame, afirmando estar “consternados por el repentino e inesperado fallecimiento” y sumándose “al dolor de sus familiares, amigos y compañeros”.

La ganadería Caras Blancas de Carpio anunció un homenaje simbólico: la vaca N24 G5, que Cubero había tentado en su última jornada de campo, será rebautizada como “Cubera” para mantener vivo su recuerdo en la historia de la casa ganadera.

Asimismo, peñas taurinas, escuelas y aficionados han compartido mensajes de pesar en redes. Fuentes oficiales de la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid se unieron al luto por la “terrible e inesperada noticia” del fallecimiento del joven, destacando la conmoción que su partida ha generado en el ambiente taurino.

La pérdida de Cubero, considerado una promesa en formación, representa un duro golpe para la cantera taurina.

Foto de grupo del alumnado de la Escuela ‘El Juli’. (Web de la Escuela)