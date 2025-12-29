España es el segundo país de la UE con más subida de hogares hacinados desde 2010

Según Eurostat, el problema de la vivienda también se refleja en esta estadística.

España se ha convertido en el segundo país de la UE con más aumento de hogares superpoblados desde 2010, solo por detrás de Alemania, según Eurostat.

La Oficina Estadística de la UE define la tasa de hacinamiento como el porcentaje de la población que vive en un hogar superpoblado, algo que ocurre si la casa no tiene un número mínimo de habitaciones en comparación con el tamaño de la vivienda.

Ese número mínimo es una habitación para el hogar, por pareja en casa, para cada persona de 18 años o más, por pareja de niños del mismo género de entre 12 y 17 años, para cada persona de 12 a 17 años no incluida en la categoría anterior y por pareja de niños menores de 12 años.

La serie histórica de Eurostat, recogidos por Servimedia, comienza en 2010. Los datos indican que un 16,9% de la población de la UE vivía el año pasado en hogares superpoblados, 0,1 puntos porcentuales más que en 2023, pero 2,2 puntos menos que el máximo de 2010, que era de un 19,1%.

En 2024, más de un 30% de la población de cinco países de la UE residía en hogares con hacinamiento: Rumanía (40,7%), Letonia (39,3%), Bulgaria (33,8%), Polonia (33,7%) y Croacia (31,7%).

Por el contrario, las tasas de hacinamiento más bajas se registraron en Chipre (2,4%), Malta (4,4%) y Países Bajos (4,6%).

Bloque de viviendas en España | Foto de Servimedia

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

España ocupó el 20º puesto en 2024, pero cabe destacar que es el segundo país comunitario con mayor incremento de tasa de hacinamiento en hogares, con 4,1 puntos más entre 2010 (5,0%) y 2024 (9,1%), solo superada por Alemania (4,4 puntos más, de 7,1% a 11,5%).

El registro de Eurostat indica que España se ha mantenido desde 2010 entre la cuarta y la séptima plaza de los países con menor hacinamiento en casa, entre el 23º puesto en 2018 (4,7%, mínimo histórico) y el 20º de 2024 (9,1%). Letonia lideró el ranking de hogares superpoblados en 2010, 2021, 2022 y 2023, y Rumanía hizo lo propio entre 2011 y 2020, y recuperó ese puesto en 2024.

La segunda plaza fue para Rumanía en 2010, 2021, 2022 y 2023; Bulgaria en 2011; Polonia de 2012 a 2015; Letonia entre 2016 y 2020, y en 2024. En cambio, Países Bajos aportaba la mayor proporción de casas espaciosas en 2010 y 2011, al igual que Bélgica desde 2012 hasta 2014; Chipre de 2015 a 2018, y en 2020, 2021 y 2024; Irlanda en 2019, y Malta en 2022 y 2023.