España es el país europeo con más ciudades inteligentes, según 1NCE

Con 21 «smart cities», superamos las 15 de Alemania o las 14 de Suecia.

España es el país de Europa con más ‘smart cities’, según los datos de la lista de ciudades inteligentes de la Comisión Europea que aporta 1NCE, ya que aglutina 21 ciudades inteligentes frente a las 15 de Alemania y 14 de Suecia.

En clave estatal, Euskadi es la más avanzada en ‘smart cities’, con hasta seis casos bajo el criterio de la Comisión Europea (Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Eibar, Sestao y Asparrena). Tras el País Vasco se encuentra Cataluña (Barcelona, Badalona, Cerdanyola del Vallès, Viladecans y Cunit), Navarra (Pamplona y Tudela); Castilla y León (Valladolid y Laguna de Duero); Aragón (Zaragoza); Galicia (Santiago de Compostela); la Comunidad Valenciana (Valencia); las Islas Baleares (Palma de Mallorca); la Región de Murcia (Murcia); y la Comunidad de Madrid, con la capital como representante.

En estas ciudades, el Internet de las Cosas aporta soluciones para el desarrollo de ‘smart cities’, permitiendo, por ejemplo, un ahorro de hasta el 40% en el consumo del alumbrado público, de hasta el 20% en el gasto energético de edificios inteligentes, de hasta el 12% en electricidad mediante el uso de contadores inteligentes o de hasta el 40% en combustible a través de la planificación de rutas de flotas de vehículos monitorizadas a través del IoT.

Muestra de este potencial es la participación de España en el mundo de las ciudades inteligentes con motivo de la SCEWC, la mayor y más influyente feria del mundo dedicada a la innovación urbana. Este evento se celebra cada año en Barcelona y, en esta ocasión, tuvo lugar en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona. La organización del congreso calcula que ha sido la mayor convocatoria hasta la fecha, con 25.000 visitantes y más de 1.100 expositores, según explicó la empresa 1NCE.

Para la compañía, las urbes digitales están a la vanguardia de la revolución IoT. Con un enfoque cada vez mayor en el desarrollo urbano y la sostenibilidad, las ciudades inteligentes están adoptando rápidamente tecnologías IoT para dar soporte a las infraestructuras, al transporte y a los servicios públicos.

Actualmente, 1NCE proporciona soporte a 1.400 empresas en el sector de las smart cities (el 6% de su cartera de clientes), entre ellas, Flashnet, The Curve y Solfix, habiendo gestionado 135 grandes actuaciones en 90 países enfocadas a este ámbito.