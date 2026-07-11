Rivas mantiene la gestión de dos escuelas infantiles públicas financiadas por la Comunidad

El Gobierno de Ayuso prorroga los contratos de 23 centros, entre ellos Nanas de la Cebolla y Patas Arriba, para el curso 2026/27

La Comunidad de Madrid ha aprobado la continuidad de los contratos de gestión de 23 escuelas infantiles públicas de la región para el curso 2026/27, una medida que afecta directamente a Rivas-Vaciamadrid, donde seguirán funcionando con normalidad las escuelas infantiles Nanas de la Cebolla y Patas Arriba. La decisión, aprobada por el Consejo de Gobierno este 8 de julio, supone una inversión de 14,8 millones de euros destinada a garantizar la prestación del servicio hasta el 31 de agosto de 2027.

La actuación beneficia a un total de 3.724 plazas de primer ciclo de Educación Infantil repartidas entre 23 centros públicos de 16 municipios madrileños y la capital. Según la Comunidad de Madrid, la tramitación de estos contratos comenzó el pasado mes de marzo con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio antes del inicio del próximo curso escolar.

Un servicio que continuará el próximo curso

Para las familias de Rivas-Vaciamadrid, la aprobación de estos contratos significa que las dos escuelas infantiles públicas incluidas en esta medida mantendrán su actividad durante el curso 2026/27 sin cambios derivados de la gestión administrativa.

La Comunidad de Madrid señala que esta prórroga busca garantizar la atención educativa en una etapa no obligatoria, además de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar y la igualdad de oportunidades.

Las escuelas infantiles Nanas de la Cebolla y Patas Arriba forman parte de la red pública regional junto a otros centros situados en municipios como Coslada, Arganda del Rey, Alcalá de Henares, Leganés, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada o Las Rozas, entre otros.

Escolarización gratuita desde 2019

La red pública de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid está integrada actualmente por 392 centros, donde la escolarización del primer ciclo de Educación Infantil es gratuita para las familias desde 2019, según recuerda el Gobierno regional.

La administración autonómica explica que la selección de las empresas encargadas de la gestión de estos centros se realiza mediante criterios que incluyen el proyecto educativo, la propuesta pedagógica, la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la gestión de los recursos humanos y la oferta de actividades complementarias.

Con esta inversión, la Comunidad de Madrid asegura la continuidad de la gestión de estas 23 escuelas infantiles públicas durante el próximo curso, garantizando la prestación del servicio para miles de familias, entre ellas las de Rivas-Vaciamadrid, que seguirán contando con las plazas ofertadas en Nanas de la Cebolla y Patas Arriba.