En Rivas se realizaron 267.797 consultas de medicina de familia en 2024

El porcentaje de población atendida se encuentra por debajo de la media autonómica.

El Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud ha publicado los datos correspondientes al año 2024 en materia de atención primaria. De Rivas, encontramos los centros de salud La Paz y Santa Mónica. En la estadística de la Comunidad de Madrid no aparece el centro de salud Primero de Mayo. Esto se debe a que administrativamente se trata de un consultorio dependiente del centro de salud Santa Mónica. Es por ello que la población asignada al Santa Mónica es de 62.571 personas. De media, cada centro estaría atendiendo a 31.285 personas. Más personas tiene asignadas el centro de salud La Paz, en Covibar, con 33.389 tarjetas.

0 a 2 años 3 a 6 años 7 a 13 años 14 a 64 años Igual o mayor de 65 años Igual o mayor de 75 años Total C.S. Santa Mónica (incluye C.S. Primero de Mayo) 799 1478 2757 23.558 6.800 2.463 62.571 C.S. La Paz 1675 2685 6142 45.269 4.797 1.376 33.389 Población atendida 2024. Fuente: Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud.

A lo largo de 2024 se celebraron 267.797 consultas de medicina de familia en Rivas. En concreto, fueron 102.239 en La Paz y 165.558 en Santa Mónica. En pediatría fueron 20.290 y 41.954 respectivamente. Por último, fueron 72.416 las consultas en enfermería en La Paz y 103.988 en Santa Mónica.

El Observatorio también ofrece el porcentaje de personas distintas que han sido atendidas a lo largo del año sobre el total de las tarjetas incluidas en cada centro de salud. Las tres especialidades (medicina de familia, pediatría y enfermería) muestran un porcentaje de población atendida inferior en los dos centros de salud de Rivas que en la media de la región.

En concreto, en medicina de familia hay un 80,87 % de población madrileña frente al 77,51 % en La Paz y 74,16% en Santa Mónica. En pediatría hay 87,12 % en La Paz y 81,78 en Santa Mónica frente al 90,21% de media.

La diferencia en enfermería es menor. En concreto, hay 60,61% en la Comunidad, 59,23 % en La Paz y 53,38 % en Santa Mónica.

Presión asistencial en Rivas

La presión asistencial es el número de personas que, por término medio, es atendido por profesional y día de trabajo efectivo en medicina de familia, pediatría o enfermería. En el caso de medicina de familia, en La Paz hay una presión asistencial de 29,8 pacientes diarios. En Santa Mónica hay una presión mayor, con 31,10 pacientes. Se trata de valor similar a la media autonómica, con 31,16 pacientes al día de media.

Respecto a pediatría, la media se sitúa en 19,92 niños y niñas diarias. El centro de salud Santa Mónica supera este valor, con 21,77. Por debajo se encuentra La Paz, con una media de 18,18 niños atendidos al día por cada profesional. En enfermería ambos centros ripenses están por debajo de la media autonómica (19,32). La Paz tiene una presión asistencial de 18,65 y Santa Mónica de 18,44.

Además de estos datos, el Observatorio también recoge variables como la satisfacción o las reclamaciones presentadas por los pacientes. Los centros de salud de Rivas se encuentran entre los que más reclamaciones reciben.