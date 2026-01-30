El viaje del mantón de Manila: sedas, galeones e historia atracan en Rivas

La sala Maruja Mallo acoge hasta el 9 de febrero una muestra única sobre la ruta comercial que unió tres continentes.

El Centro Cultural Federico García Lorca de Rivas-Vaciamadrid se convierte, desde este jueves, en un puerto de entrada a la historia del comercio transoceánico. La exposición ‘El mantón de Manila’ invita a los vecinos y vecinas a descubrir el fascinante origen de esta prenda icónica, que más allá de su uso folclórico actual, representa la primera gran globalización comercial impulsada por la corona española en el siglo XVI.

La muestra, que podrá visitarse de forma gratuita hasta el próximo 9 de febrero, no se limita a exhibir textiles. Propone un recorrido narrativo por la célebre ruta del Galeón de Manila, la línea marítima que conectó Asia, América y Europa, transformando para siempre el intercambio cultural y económico entre continentes.

Tesoros de la ruta de la seda y la plata

Quienes se acerquen a la sala Maruja Mallo encontrarán una colección cuidada que va más allá de los propios mantones. La exposición reúne paños de diferentes épocas y estilos, permitiendo apreciar la evolución del bordado y el diseño a lo largo de los siglos. Pero el contexto histórico se construye a través de objetos cotidianos de la época: desde las cajas lacadas originales donde se transportaban estas delicadas sedas para protegerlas de la humedad marina, hasta monedas de plata —los famosos «reales de a ocho»— acuñadas por la monarquía española en el siglo XVI.

Uno de los grandes atractivos visuales, especialmente para los amantes de la historia naval, es la maqueta del galeón que realizaba la peligrosa travesía. Además, la muestra incluye diversas postales antiguas que documentan cómo esta prenda se integró en la vida social y cultural de España.

Un mantón de Manila y maqueta del galeón que hacía la ruta Filipinas-Acapulco en el siglo XVI.

La historia detrás del «Tornaviaje»

Para entender el valor del mantón, hay que viajar a 1565. Fue entonces cuando el fraile agustino y cosmógrafo Andrés de Urdaneta, bajo mandato de Felipe II, logró la hazaña técnica de descubrir el «tornaviaje»: la ruta de regreso desde Filipinas hacia América a través del Pacífico, aprovechando la corriente de Kuroshio. Este hallazgo permitió establecer una línea regular entre Manila y Acapulco (México).

Los barcos zarpaban de Filipinas cargados de especias, porcelana, jade y las preciadas sedas. Al llegar a Acapulco, las mercancías cruzaban México por tierra hasta Veracruz, donde volvían a embarcarse rumbo a Sevilla o Cádiz. En este periplo, el mantón adquirió su identidad única: nacido de la seda asiática, se impregnó del colorido y la exuberancia de la flora hispanoamericana, para terminar adoptando lo que hoy conocemos como «alma española».

Horarios y colaboración local

Esta exposición llega a Rivas gracias a la Red Itiner de la Comunidad de Madrid, un circuito cultural al que está adherido el municipio para descentralizar la oferta artística. Además, la atención al público en la sala cuenta con la colaboración directa de la Asociación Cultural Ripa Carpetana, cuyos miembros guiarán a los visitantes en los detalles de la muestra.

Los interesados pueden visitar la exposición en el siguiente horario:

Lugar: Centro Cultural Federico García Lorca (Sala Maruja Mallo).

Fechas: Del 22 de enero al 9 de febrero de 2026.

Horario: De lunes a viernes, mañanas de 11:00 a 13:00 y tardes de 18:00 a 20:00 horas.