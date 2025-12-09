Logo Zarabanda
¡AHORA EN LA TV!
El teólogo Juan José Tamayo dará una ponencia en Rivas este jueves

Un cartel para una conferencia sobre los derechos humanos y el odio, creado como borrador automático, muestra a un hombre trajeado con los brazos cruzados. A su lado hay un edificio moderno con ventanas de cristal y gente cerca de la entrada.

Invitado por la Asociación Laica de Rivas, la sala Marcos Ana acogerá su conferencia titulada “Los derechos humanos frente a la Internacional del Odio”.

El próximo jueves 11 de diciembre, a las 19:00 horas, tendrá lugar en la sala Marcos Ana del Centro Cultural Federico García Lorca la charla del teólogo y ensayista Juan José Tamayo titulada Los derechos humanos frente a la Internacional del Odio.

Invitado por la asociación Rivas Laica, Tamayo abordará cómo los discursos de odio —tema central de su libro La Internacional del Odio— constituyen una amenaza para los derechos humanos, y propondrá estrategias de resistencia basadas en la tolerancia, el liderazgo femenino y la defensa de un Estado laico.

Según la presentación, “el libro busca desmantelar las prácticas de odio que, según el autor, prosperan en el mundo actual, ofreciendo vías de esperanza para recrear la política democrática y fortalecer la resistencia”.

