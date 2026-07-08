El talento ripense llega a las plaza de Rivas: 12 conciertos gratuitos

La asociación Gira x Rivas oficializa en julio su proyecto musical local

Las plazas de Rivas están a punto de convertirse en el epicentro de la música en directo este verano. Tras arrasar en su primera edición llenando los locales de hostelería del municipio, el proyecto asociativo Gira x Rivas junto con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid regresa por todo lo alto con un cambio de escenario radical: saca los amplificadores a los espacios públicos para ofrecer 12 conciertos totalmente gratuitos repartidos en 6 intensas jornadas durante el mes de julio.

Esta iniciativa no solo busca llenar los barrios de ritmo, sino consolidar una red cultural donde los vecinos arropen directamente a los artistas que viven en su misma puerta.

De circuito de conciertos a Asociación Musical: un paso hacia la profesionalización

El gran salto de esta edición no es solo el cambio de ubicación. Gira x Rivas se ha constituido oficialmente como asociación cultural musical de Rivas Vaciamadrid. Tras movilizar a más de 40 grupos y solistas locales (cerca de 150 artistas en total) en su debut, el colectivo se estructura ahora con un objetivo firme: dignificar, valorar y luchar por la profesionalización del sector musical local.

Se trata de un proyecto creado por y para la gente del municipio, demostrando que el tejido asociativo es el mejor motor para el talento de proximidad.

6 días de julio, grandes clásicos y nuevos temas originales

La programación de este ciclo, diseñado en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Rivas, promete una variedad de estilos pensada para todas las edades. Los asistentes podrán disfrutar en las plazas de repertorios que viajan desde los grandes clásicos de la música y las canciones del momento hasta la presentación en exclusiva de temas originales propios compuestos por las bandas de la localidad.

La propuesta mantiene la filosofía de democratizar el acceso a la cultura, pero expandiendo el formato. Si el año pasado el foco estuvo en reactivar el circuito interior y hostelero, este mes de julio la prioridad es recuperar el espacio abierto y convertir los parques y plazas en puntos de encuentro vecinal obligatorios.

El valor social de la música de proximidad

Más allá del ocio veraniego, Gira x Rivas pone el acento en el impacto humano de la cultura. Al trasladar los escenarios al corazón de los barrios, el festival busca: Derribar barreras de acceso a la cultura para vecinos de todas las edades, crear conexiones sólidas entre los artistas locales y su público más cercano y fomentar el orgullo ripense, exportando la identidad y el desbordante talento del municipio hacia el exterior.

Asistir a estas jornadas no es solo una excusa para disfrutar de una tarde de verano al aire libre; es un acto de apoyo directo a los músicos locales que trabajan día a día por hacer crecer la escena cultural de Rivas Vaciamadrid. Todos los conciertos arrancarán desde las 20:30h hasta las 23:00 horas.

Jueves 16 de julio – Parque 8M en la Luna.

-The Art of War

-Velvet Vice

Viernes 17 de julio – Parque bellavista

-Los Reptiles

-De Zero

Jueves 23 de julio – Plaza las «ranas» , plaza Leon felipe. Covibar

-Carrickfergus

-Red Cantoná

Viernes 24 de julio – Plaza Futurama en Barrio Centro

-Infinity road

-Daga

Jueves 30 de julio – Plaza de la Libertad

-Las delirio

-Marveling

Viernes 31 Julio – Zoco de Rivas

-NELE

-Betx