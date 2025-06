El supuesto audio donde Ábalos le dice a Cerdán que «si se entera Pedro nos echa del partido»: a 19 de junio de 2025 no hay rastro de él

Las claves

Circulan contenidos que muestran el contenido de una supuesta conversación donde Ábalos dice a Cerdán: “Si se entera Pedro nos echa del partido”

A 19 de junio de 2025, no hay rastro de esta supuesta conversación entre ambos en medios que están publicando los audios de las investigaciones de la UCO y únicamente se difunde a través de estos contenidos, que replican siempre las mismas palabras

Los contenidos no incluyen en ningún momento ninguna grabación de audio, como sí sucede en otras publicaciones relacionadas con el caso Koldo, y tampoco mencionan dónde estaría recogida esta conversación

«El informe de la UCO incluye una conversación entre Ábalos y Santos Cerdán diciendo que «si se entera Pedro nos echan del partido»»

Dice un tuit:

La prensa no informa de esta conversión en el informe de la UCO: Ábalos: «si se entera pedro nos echa del partido». Santos Cerdán: «no quiero ni pensarlo, me corta la cabeza».



U otro que dice:

Mocion de censura no les salen las cuentas .Por qué la UCO no ha sacado los audios que exculpan a Pedro Sanchez: Ábalos a Santos Cerdán si se entera Pedro nos echa del partido ,respuesta de Santos Cerdan: no quiero ni pensarlo,me corta la cabeza.Por qué no echan ese audio ?

Lo que circula: una supuesta conversación donde Ábalos le dice a Cerdán que “si se entera Pedro nos echa del partido” y este le responde “no quiero ni pensarlo, me corta la cabeza”.

Verificación: a 19 de junio de 2025 no hay rastro de esta supuesta conversación entre José Luis Ábalos o Santos Cerdán entre los audios que varios medios están publicando relacionados con el caso Koldo. Los contenidos tampoco adjuntan audios ni aportan referencias del origen de la supuesta conversación.

Los contenidos que circulan en redes incluyen una supuesta conversación donde José Luis Ábalos le dice a Santos Cerdán: “Si se entera Pedro nos echa del partido”. Cerdán le responde: “No quiero ni pensarlo, me corta la cabeza”, supuestamente relacionada con el caso Koldo.

Capturas de pantalla de los contenidos que circulan. Fuente: Bluesky y Threads.

A 19 de junio de 2025 no hay rastro de que alguno de los audios o conversaciones que se han conocido a través de los medios sobre el caso Koldo incluyan esta supuesta conversación. Realizando una búsqueda por palabras clave en Google de lo que se dicen, los únicos resultados que devuelve son contenidos que replican este mismo diálogo.

En el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) ‘96/2025, Informando sobre presuntas irregularidades en contratación pública’, con fecha del 5 de junio de 2025, no aparece ningún entrecomillado que diga “si se entera Pedro nos echa del partido” o “no quiero ni pensarlo, me corta la cabeza”.

Al hacer búsquedas avanzadas dentro de medios nacionales como El Mundo, ABC, El País, El Confidencial o RTVE, Google indica que no hay resultados o los que devuelve no incluyen esta supuesta conversación entre los dos diciendo esto.

Estos contenidos siempre incluyen el mismo texto, con esta supuesta conversación, y en ningún momento aportan el audio, como sí ha sucedido en otras informaciones que se han conocido relacionadas con el caso Koldo sobre conversaciones entre algunos de los investigados. Además, tampoco incluyen referencias a cuál es el origen de esta supuesta información.

En Maldita.es puedes consultar qué contenidos son reales o no en relación con el caso Koldo, como una foto de Sánchez con algunos de los investigados.