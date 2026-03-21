El ripense Nino Olmeda recibe el Premio Luchadores 2026

El fallecido Fernando Ónega, Javier Font o Fundación ONCE del Perro Guía son algunos de los galardonados.

El colaborador de Zarabanda, Nino Olmeda, ha recibido el Premio Luchadores 2026 del madrileño distrito de Hortaleza. El galardón ‘Periodismo comprometido con la discapacidad’ reconoce la defensa de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad que ha llevado a cabo a lo largo de su carrera el periodista ripense de origen vallekano.

Olmeda, que ejerció la profesión durante más de 30 años en la Agencia Servimedia es un referente entre los compañeros de la información especializada en la Comunidad de Madrid. A lo largo de su carrera, recuerda la agencia de noticias, ha recibido diferentes premios, entre ellos el de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la Cruz de Honor de Plata de la Comunidad de Madrid y la Medalla del Canal 33. Por su trayectoria informando sobre la discapacidad también recibió en 2010 un Premio Tiflos de Periodismo de la ONCE.

Durante la entrega de los premios, dirigida por David Pérez, presidente del distrito, Olmeda ha comenzado mostrando su cariño al también premiado Fernado Ónega y a Raúl del Pozo, periodistas fallecidos durante este mes de marzo. Entre los agradecimientos ha destacado al presidente del distrito de Hortaleza, Pérez, por “incluirle en este listado de gente luchadora”, en referencia al conjunto de personas y entidades premiadas.

«El balance es positivo»

Olmeda ha recordado a sus padres, ya fallecidos, por sacarle adelante a pesar de haber nacido durante la dictadura, a la que definió exactamente como “criminal”. Era difícil salir adelante “siendo pobre y discapacitado”, ha recordado Olmeda de los años de la dictadura, cuando las personas con discapacidad no contaban con derechos. Ha destacado el compromiso de la ONCE cuando hace tres décadas apostó por Servimedia, la agencia de comunicación en la que ha trabajado desde que se fundó hasta su jubilación. “Me ha tocado luchar desde niño”, recuerda Olmeda, que cree que el balance es positivo. “Hemos pasado de ser cojito, paralíticos, inútiles a ser personas con alguna discapacidad”, ha reivindicado el periodista recordando la modificación del artículo 49 de la Constitución Española. Sin embargo, ha lamentado que esta modificación no se haya llevado aún a cabo en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

La discapacidad no ha sido el único tema incluido en su intervención. “Nada humano me es ajeno” ha reivindicado Olmeda para mostrar su preocupación ante el auge del militarismo.

En referencia al nombre de los premios, Olmeda ha dicho que “luchador es la persona que es tenaz es sus objetivos y sus conquistas de querer ser como otro ciudadano más, sin ningún tipo de diferencia”.

Olmeda ha recibido el reconocimiento en manos de Pérez y Jesús Celada, embajador de España ante la ONU para políticas de discapacidad. “Integridad , rebeldía y humanidad” han sido los tres términos con los que Pérez ha definido a Olmeda. El presidente de Hortaleza ha realizado un homenaje personal a cada uno de los premios, desde el reconocimiento de los logros conseguidos.

Premios Luchadores 2026

A título póstumo se ha concedido el Premio Luchadores 2026 «Trayectoria periodística y valores constitucionales» al también periodista Fernando Ónega López.

Ónega fue portavoz y director de prensa de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez en mayo de 1977. En años posteriores fue director de informativos de la Cadena SER, el diario Ya y la COPE. Recibe el premio por su compromiso con el periodismo y la convivencia democrática. Este reconocimiento ha sido recogido por su hijo Fernando, y su viuda Ángela.

La Fundación ONCE del Perro Guía también ha sido merecedora del Premio Luchadores 2026 «Autonomía de las personas ciegas». El jurado ha destacado su su contribución decisiva a la movilidad, independencia e inclusión de las personas con discapacidad visual.

La concesión de los Premios Luchadores 2026, que se entregan por primera vez este año, han combinado el reconocimiento a trayectorias personales y a proyectos colectivos en defensa de las personas con discapacidad y del ámbito de la salud. Gente comprometida «en que nuestro país, nuestra sociedad sea mejor», ha destacado David Pérez.

Los colectivos ganadores han sido:

Fundación Oxiria. Premio Luchadores 2026 «Innovación social». Por su compromiso con proyectos que mejoran la calidad de vida y la inclusión de las personas con discapacidad.

Asociación Autismo Araya. Premio Luchadores 2026 «Apoyo a personas con autismo». Por su trabajo en favor de la atención, la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con TEA.

Fundación Inclusión y Apoyo – APROCOR. Premio Luchadores 2026 «Inclusión laboral». Por su compromiso con el empleo y la autonomía de las personas con discapacidad intelectual.

Down España – Federación Española de Síndrome de Down. Premio Luchadores 2026 «Defensa de los derechos de personas con síndrome de Down». Por su labor en favor de la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Mesa de Política Social del Consejo de Proximidad. Premio Luchadores 2026 «Participación social». Por su trabajo impulsando el diálogo y la mejora de las políticas sociales desde la participación ciudadana.

Centro Santa María de la Paz y sus usuarios. Premio Luchadores 2026 «Superación y dignidad». Por ser ejemplo de esperanza, superación y lucha frente a situaciones de gran dificultad.

Las personas reconocidas han sido:

Javier Font García. Premio Luchadores 2026 «Compromiso asociativo por la inclusión». Por su labor incansable en defensa de la accesibilidad y los derechos de las personas con discapacidad.

Fausto González. Premio Luchadores 2026 «Servicio sanitario de proximidad». Por toda una vida dedicada al cuidado de la salud y al servicio de los vecinos de Hortaleza.

Esteban Ibarra Blanco. Premio Luchadores 2026 «Tolerancia y convivencia». Por su trayectoria en defensa de los derechos humanos y la lucha contra la intolerancia.

Mario Ledesma. Premio Luchadores 2026 «Transparencia en la contratación pública». Por su compromiso con la integridad, la transparencia y las buenas prácticas en la contratación pública.

Manuel Martínez-Sellés. Premio Luchadores 2026 «Defensa de la profesión médica». Por su compromiso con la excelencia sanitaria y los valores de la medicina.

Premios Luchadores 2026 – Un momento de la entrega de premios Premios Luchadores 2026 – Fundación Autismo Araya Premios Luchadores 2026 – Manuel Martínez Sellés Premios Luchadores 2026 – Fundación Oxiria Premios Luchadores 2026 – Fundación Inclusión y Apoyo – APROCOR Premios Luchadores 2026 – Mateo San Segundo Premios Luchadores 2026 – Fundación ONCE Perro Guía Premios Luchadores 2026 – Nino Olmeda recibe el premio con Jesús Celada y David Pérez Premios Luchadores 2026 – Esteban Ibarra Premios Luchadores 2026 – David Pérez durante los premios Premios Luchadores 2026 -Fernando Ónega hijo recibe el premio póstumo a su padre Premios Luchadores 2026 -Reconocimiento recibido por el presidente del distrito David Pérez Premios Luchadores 2026 – Ganadores Premios Luchadores 2026 – Canal 33 Entrevista a Nino Olmeda