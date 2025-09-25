El ripense Jesús Martínez Caballero, nuevo portavoz de NNGG Madrid

El concejal del Ayuntamiento de Rivas, Jesús Martínez Caballero, asume la vicesecretaría de Comunicación de NNGG Madrid.

Jesús Martínez Caballero, concejal del PP en Rivas-Vaciamadrid, ha sido nombrado este martes vicesecretario de Comunicación y portavoz de NNGG Madrid. Este nombramiento, ratificado en la Junta Directiva Regional, sitúa al político ripense en el comité de dirección de las juventudes del partido.

Trayectoria y responsabilidades de Jesús Martínez Caballero

El ripense, de 23 años y el edil más joven de la corporación municipal, se integra así en el núcleo decisorio de la organización juvenil del Partido Popular madrileño. Su función será coordinar la estrategia comunicativa y representar a NNGG en foros políticos y mediáticos. Además, es politólogo y cuenta con un máster en Gestión Pública.

Grado en Political Science por la UC3M y máster en Gestión Pública por la UFV. Cargos actuales: Concejal en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y presidente de NNGG en la localidad.

Martínez Caballero ya era el líder local de NNGG

Tras su designación, Jesús Martínez Caballero subrayó su compromiso. Desea “contribuir a que Nuevas Generaciones de Madrid siga siendo el altavoz de una juventud valiente y crítica. Tal juventud está dispuesta a dar la batalla por la Libertad, especialmente en lugares como Rivas-Vaciamadrid”. Por su parte, la portavoz municipal del PP, Janette Novo, mostró su alegría por el nombramiento. “Estamos muy orgullosos de que el presidente de NNGG de Rivas Vaciamadrid y concejal en el ayuntamiento haya sido nombrado como vicesecretario de Comunicación y portavoz”, afirmó.

Rivas-Vaciamadrid, gran cantera política

Por tanto, vecinos y vecinas de Rivas-Vaciamadrid siguen ganando presencia en diversos partidos políticos. También en esta renovación de NNGG Madrid mantiene a Ignacio Dancausa como su presidente. En el Partido Popular, también entró recientemente en su dirección nacional Janette Novo.

A su vez, otros políticos reconocidos residen en el municipio como Alberto Garzón (ex-ministro de Consumo), Sira Rego (ministra de Infancia y Juventud), Aída Castillejo (alcaldesa y miembro de la dirección federal de IU) o Lara Hernández (portavoz y co-coordinadora de Sumar), entre otros. En resumen, el concejal ripense Jesús Martínez Caballero asume una nueva responsabilidad regional como portavoz y vicesecretario de Comunicación de NNGG Madrid. Este cargo forma parte de la renovación del comité de dirección llevada a cabo por el presidente de la organización, Ignacio Dancausa.