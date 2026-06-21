El regreso del año (y en Rivas): Linkin Park ya está aquí

Tras una década sin pisar escenarios españoles, la gira From Zero World Tour hará doblete los días 23 y 24 de junio

Rivas se prepara para el que, sin duda, será uno de los mayores hitos musicales del año. Tras casi una década de espera, el regreso de Linkin Park a España ha desatado una auténtica fiebre entre sus seguidores. Con su esperada gira From Zero World Tour, la banda estadounidense ofrecerá un doblete histórico en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid los próximos 23 y 24 de junio.

La respuesta del público de Madrid rozó lo inédito: las entradas para la primera fecha se colgaron el cartel de «sold out» en cuestión de minutos, lo que obligó a la organización a programar de inmediato un segundo concierto para dar respuesta a la enorme demanda acumulada.

El renacer de una leyenda: La era de Emily Armstrong

Más allá de lo musical, esta doble cita en Rivas Vaciamadrid destaca por una profunda carga nostálgica y emocional. La última actuación de Linkin Park en la península tuvo lugar en 2017, escasas semanas antes de la trágica pérdida de su legendario vocalista Chester Bennington. Tras un prolongado periodo de silencio y reflexión, el grupo emprende una nueva etapa liderada por Mike Shinoda. Es precisamente en esta nueva etapa donde la From Zero World Tour marca un hito para la banda y sus seguidores españoles.

La gran novedad de esta reconfiguración es la llegada de Emily Armstrong a los micrófonos. La banda ha dejado claro que su propósito no consiste en suplantar la imborrable figura de Bennington. En cambio, lo que buscan es honrar el pasado abriendo un capítulo inédito en su trayectoria. La expectación por comprobar cómo defiende Armstrong el nuevo material y los clásicos de siempre en directo ha disparado el interés. Hay curiosidad y atención de la crítica y de los fans.

From Zero World Tour aunará un despliegue técnico masivo y un setlist nostálgico

El motor conceptual de esta gira es From Zero, el álbum de estudio que la formación lanzó en noviembre de 2024. Este trabajo discográfico rescata la esencia de la banda al fusionar guitarras potentes con arreglos electrónicos, hip-hop y líneas melódicas intensas. Quienes acudan al concierto vivirán la experiencia única que solo puede ofrecer una gira tan imponente como la From Zero World Tour. Los asistentes al Auditorio Miguel Ríos disfrutarán de una producción diseñada específicamente para grandes recintos al aire libre, con pantallas gigantes de alta definición, efectos visuales de vanguardia y un sonido milimétrico.

El recorrido musical de las dos noches promete repasar desde sus himnos fundacionales de los primeros años de la década de 2000 hasta los temas más recientes. Además, el cartel de ambos días se vuelve aún más atractivo gracias a que Clipse y Phantogram han confirmado como artistas invitados.

Agenda de Experiencias Pop-Up en el Centro de Madrid para la gira de Linkin Park

Para los fans del grupo que buscan algo más que el concierto, el grupo ha preparado dos experiencias exclusivas en Madrid entre el 22 y el 24 de junio. Como parte de las actividades bajo el marco de la experiencia From Zero World Tour, la ciudad se volcará con la banda durante estos días.

Ropa exclusiva y vinilos (Linkin Park x Deus Ex Machina): Espacio temporal enfocado en la moda urbana donde se lanzará una colección cápsula de edición limitada, acompañando la venta de vinilos y diseños de su catálogo legacy. Cuándo: De 11:00 de la mañana a 19:00 de la tarde (22 al 24 de junio). Dónde: Calle Velarde, 14, Centro (Malasaña).

Espacio temporal enfocado en la moda urbana donde se lanzará una colección cápsula de edición limitada, acompañando la venta de vinilos y diseños de su catálogo legacy. Gastronomía y coleccionismo (Linkin Park x La Martinuca): Una curiosa alianza que ofrecerá el evento especial «Two Faced Tortilla Española». Los primeros 200 asistentes recibirán una porción gratis y un pin conmemorativo de edición limitada. Cuándo: Lunes 22 de junio, desde las 11:00 de la mañana hasta agotar existencias. Dónde: Calle del Barquillo, 11, Centro (Chueca).

Una curiosa alianza que ofrecerá el evento especial «Two Faced Tortilla Española». Los primeros 200 asistentes recibirán una porción gratis y un pin conmemorativo de edición limitada.

Dos noches memorables al aire libre y actividades exclusivas en la ciudad reafirman que el regreso de Linkin Park a Madrid en 2026 trasciende el formato de un concierto convencional; se trata del evento definitivo de una de las bandas más influyentes del rock contemporáneo y, sin duda, uno de los momentos culminantes de la From Zero World Tour.