El PSOE de Rivas organiza el acto «Palestina: diálogo por la paz y los derechos humanos»

Este jueves 6, a las 19:00, en la Sala Covibar, con la presencia del embajador del Estado de Palestina en España
La Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Rivas Vaciamadrid organiza el próximo jueves 6 de noviembre, a las 19:00 horas, el acto «Palestina: diálogo por la paz y los derechos humanos», un encuentro abierto a la ciudadanía para reflexionar sobre la situación en Palestina desde una mirada humanista, solidaria y comprometida con la justicia internacional.
El acto se celebrará en la Sala Covibar del Centro Cívico Comercial (Avda. de Covibar, 8) y contará con la participación de tres ponentes de primer nivel:
- Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada palestina.
- Husni Abdel Wahed, embajador del Estado de Palestina en España.
- Carlos de Barrón, periodista de El País a bordo de la Flotilla que trató de llevar ayuda humanitaria a Gaza.
El encuentro será moderado por Alberto Cabeza, secretario general del PSOE de Rivas, y busca generar un espacio de reflexión, diálogo y sensibilización sobre la situación del pueblo palestino, el papel de la comunidad internacional y la necesidad de avanzar hacia el cese inmediato de las acciones bélicas y la protección de la población civil.
El secretario general del PSOE de Rivas, Alberto Cabeza, ha señalado que este acto «pretende abrir un espacio de pensamiento crítico, empatía y compromiso en Rivas, una ciudad que siempre ha sido solidaria con las causas justas».
El acto está abierto al público hasta completar aforo.
- Lugar: Sala Covibar, Centro Cívico Comercial (Avda. de Covibar, 8)
- Fecha: Jueves 6 de noviembre
- Hora: 19:00 h