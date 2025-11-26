El PSOE de Rivas exigirá en el pleno que la Comunidad de Madrid destine el 1% del PIB a la universidad pública

La formación socialista presentará una moción frente a la «grave amenaza» del nuevo proyecto de ley regional.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Rivas ha anunciado este viernes que llevará al próximo pleno de noviembre una exigencia clara al Gobierno de la Comunidad de Madrid: elevar la financiación de la universidad pública hasta alcanzar, al menos, el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) regional.

Actualmente, la inversión de la Comunidad de Madrid en este ámbito se sitúa en el 0,43%, una cifra notablemente inferior a la media nacional, que alcanza el 0,74%. Para los socialistas, este incremento es vital para asegurar la calidad del sistema educativo superior.

«Madrid debe ser un referente en educación superior de calidad y para ello es necesario apostar por mejorar la financiación de las seis universidades públicas de la región», ha declarado Mónica Carazo, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Rivas.

Críticas a la nueva Ley de Universidades

La moción registrada por el PSOE surge como respuesta al proyecto de ley de Enseñanzas Superiores y Universidades que impulsa el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Según la formación local, este texto legislativo representa una «grave amenaza» para el modelo público.

Entre los puntos más polémicos denunciados por los socialistas, se destaca que la nueva normativa obligaría a las universidades a buscar hasta el 30% de su financiación ordinaria en fuentes privadas. Además, advierten de que el modelo promueve la privatización, aumenta el control gubernamental sobre los campus, debilita los órganos de gobierno académico y no contempla mejoras en el sistema de becas ni una reducción de las tasas.

Moratoria a la universidad privada

Durante su intervención, Carazo ha sido contundente respecto a la gestión del Partido Popular en el ámbito educativo regional. «El PP en la Comunidad de Madrid lleva años asfixiando a la universidad pública, al tiempo que abre las puertas a universidades privadas», ha denunciado la portavoz.

En consonancia con esta crítica, la moción que se debatirá en el pleno no solo exige mayor financiación pública, sino que también solicita una moratoria para la constitución de nuevas universidades privadas en la región.

Unidad de la comunidad educativa

Finalmente, el PSOE insta al Gobierno regional a abrir un proceso de diálogo y consenso con todos los actores implicados para la redacción de la ley. Los socialistas han puesto en valor la respuesta unánime que ha generado el anteproyecto del Gobierno regional.

«Nunca habíamos visto a decanatos, rectorados, alumnado y profesorado unidos como ahora en la defensa de la universidad pública ante los ataques de la derecha más ultra que ha gobernado nunca en la Comunidad de Madrid», ha concluido Carazo.