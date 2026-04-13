El precio de la vivienda sigue al alza y CCOO denuncia el efecto del turismo

La Comunidad de Madrid lidera las subidas mientras crece la presión sobre el acceso a la vivienda

El precio de la vivienda en España subió un 7,4% interanual en marzo, hasta los 2.085 euros por metro cuadrado, el nivel más alto desde 2007. El dato, publicado por Sociedad de Tasación, confirma una tendencia al alza que impacta especialmente en la Comunidad de Madrid, donde se registran los mayores incrementos. Este encarecimiento se produce en un contexto de acceso cada vez más difícil para los compradores.

En concreto, adquirir una vivienda media exige ya 7,8 años de salario íntegro, lo que refleja el deterioro progresivo de la accesibilidad en todo el país.

Madrid lidera el encarecimiento

La Comunidad de Madrid registra el mayor incremento interanual, con un 8,8%, y alcanza los 3.422 euros por metro cuadrado. Este encarecimiento sostenido también se deja notar en municipios como Rivas-Vaciamadrid, donde la presión de la demanda continúa al alza.

Además, el Índice de Accesibilidad se sitúa en 84 puntos, por debajo del nivel de equilibrio (100), lo que confirma que cada vez resulta más difícil comprar vivienda. A ello se suma el aumento del coste de construcción, que alcanza los 1.395 euros por metro cuadrado, consolidando una tendencia alcista que repercute directamente en los precios finales y limita la oferta de vivienda nueva.

El turismo, un factor añadido de presión

En paralelo, CCOO advierte de que la ampliación prevista de aeropuertos podría agravar la presión sobre el mercado inmobiliario. El gestor público AENA ha aprobado un plan de inversión de cerca de 13.000 millones de euros hasta 2031 para aumentar la capacidad de 12 aeropuertos y elevar el tráfico aéreo un 22%.

El sindicato señala que este aumento de viajeros internacionales ha contribuido en los últimos años a la subida del precio de la vivienda, la gentrificación y la presión sobre el alquiler, especialmente en grandes ciudades, zonas costeras e islas.

“Turismo sostenible y masificación turística son conceptos incompatibles”, advierte CCOO, que alerta de los efectos de este modelo sobre el acceso a la vivienda.

Previsiones: subidas y señales de agotamiento

Las previsiones apuntan a que el precio de la vivienda seguirá creciendo en 2026, con incrementos en torno al 7,2% interanual a mitad de año. El volumen de compraventas se mantendrá en niveles elevados, aunque condicionado por factores como los tipos de interés o la disponibilidad de oferta.

El informe también apunta a signos de saturación en la demanda en algunas zonas, lo que podría empezar a moderar la actividad del mercado. Aun así, en áreas tensionadas como la Comunidad de Madrid, la combinación de alta demanda y oferta limitada seguirá presionando los precios y dificultando el acceso a la vivienda.