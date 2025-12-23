El Pleno de Rivas pide a la Comunidad de Madrid la gratuidad del comedor escolar de 0 a 16 años

La iniciativa reclama cambios en el modelo regional de financiación.

El Pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid aprobó este jueves una moción para instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a implantar la gratuidad del comedor escolar para el alumnado de entre 0 y 16 años en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. La propuesta fue presentada por el grupo municipal IU-MM-VQ y contó con la adhesión del Grupo Municipal Socialista .

La moción subraya que el comedor escolar “debe formar parte esencial del sistema educativo”, al garantizar una alimentación adecuada y favorecer la equidad y la socialización del alumnado. En este sentido, el texto critica el modelo regional, que considera el comedor un servicio complementario financiado íntegramente por las familias, lo que limita su acceso principalmente a hogares con rentas más altas.

Desde el Consistorio ripense se defiende un modelo alternativo, integrador y equitativo. “Rivas apuesta por un sistema que garantice la igualdad de oportunidades”, señala la moción, que recuerda la existencia desde hace once años de un fondo municipal de compensación educativa coordinado por las concejalías de Bienestar Social y Educación, Infancia y Juventud. Gracias a este fondo, el pasado curso se destinaron más de 287.000 euros a becas de comedor, beneficiando a 400 menores de 262 familias en situación de vulnerabilidad, que abonaron solo tres euros por menú, o uno en caso de contar con beca autonómica .

El texto también pone de relieve la desigual implantación del comedor escolar según las etapas educativas: mientras en Primaria lo utiliza el 60% del alumnado, en Secundaria apenas alcanza el 1%, una situación que contrasta con la de los centros privados sostenidos con fondos públicos, donde el servicio se extiende de los 3 a los 18 años.

En la misma sesión plenaria, el Ayuntamiento aprobó además una moción relativa a la situación de los hospitales públicos de gestión privada en la Comunidad de Madrid. La iniciativa reclama cambios en el sistema de financiación sanitaria, una auditoría de los centros gestionados por empresas privadas y la reversión de la concesión del Hospital de Torrejón, así como la ampliación del Hospital del Sureste, de referencia para la población de Rivas .