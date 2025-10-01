Logo Zarabanda
El PCE de Rivas aporta memoria, cultura y militancia a las Fiestas del PCE

Tres personas sentadas en una mesa con micrófonos y botellas de agua participan en una mesa redonda. Detrás de ellos hay una pancarta roja en la que se lee los DEBATES de la fiesta con texto y símbolos adicionales.

Rivas se convierte otro año más en la capital de la izquierda al acoger este gran evento cultural y político.

El pasado fin de semana Rivas ha acogido las Fiestas del PCE, consolidándose como un espacio de referencia de la izquierda a nivel estatal, y en este marco de fraternidad y compromiso, el núcleo del PCE de Rivas ha querido aportar, un año más, su trabajo y su experiencia.

Exposición sobre el «hilo rojo» del Núcleo local del PCE en Rivas

Uno de los hitos fue la inauguración de la exposición “El hilo rojo que teje un pueblo”, organizada para conmemorar los 34 años de gobierno de la izquierda en Rivas. La presentación contó con la presencia de la alcaldesa Aída Castillejo, así como de dos concejales y militantes del PCE de Rivas: Yasmin Manji, secretaria política del núcleo y concejala de Urbanismo, y Manu Castro, concejal de Innovación y Modernización.

Tres personas sentadas en una mesa con micrófonos y botellas de agua participan en una mesa redonda. Detrás de ellos hay una pancarta roja en la que se lee los DEBATES de la fiesta con texto y símbolos adicionales.

“El hilo rojo que teje un pueblo” recorre, a través de fotografías y documentos, más de tres décadas de construcción colectiva de una ciudad distinta, fruto de la participación vecinal y de la coherencia de una izquierda que ha buscado gobernar desde la justicia social y la igualdad.

Varios militantes del PCE Rivas participaron en las actividades de la Fiesta

El aporte del PCE de Rivas a las fiestas no se limitó a la exposición. También estuvo presente en la programación cultural con la participación del camarada Víctor Reloba en el recital “Lo personal es poético”, celebrado el viernes a las 19:00 horas. Su intervención, cargada de fuerza poética y compromiso, recordó que la cultura también es un espacio de lucha, de memoria y de esperanza.

Una mujer de pelo castaño largo y gafas habla por un micrófono mientras dos hombres se sientan a su lado contra una pared de textura morada en las Fiestas del PCE en Rivas. Los tres parecen concentrados en la discusión.
En las Fiestas del PCE de Rivas se exponen tres libros con cubiertas ilustradas sobre una superficie oscura. Los títulos, de Tomás P. Alfonso, Víctor Reloba y Leire Olmeda, presentan ilustraciones únicas y fondos de color pastel.

La ministra Sira Rego participó en una mesa sobre la infancia y juventud migrante

Además, la ministra Sira Rego, militante también del núcleo del PCE de Rivas y ex concejala del municipio, participó en la charla “La situación de la infancia y la juventud migrante en España”, organizada dentro del programa de las fiestas. En ella, defendió que España es un país que acoge, un país mestizo, un cruce de caminos. Un lugar perfecto para dar la batalla al racismo y la xenofobia que se extienden por Europa. Aseguró que “no dejaremos que la derecha utilice la estigmatización de las personas migrantes para ganar votos”.

Dos mujeres sentadas en sillas durante una mesa redonda en las Fiestas del PCE. Una de ellas habla por el micrófono mientras gesticula con la mano; la otra escucha pensativa. Los miembros del público son visibles desde atrás, participando en la vibrante cultura del PCE de Rivas.

La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, intervino en el mitin central

Igualmente, el mitin central de las Fiestas, celebrado el sábado en el Auditorio Miguel Ríos, contó con la participación de la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, quien abrió el acto con un llamamiento a fortalecer el relato municipal de la izquierda frente al contexto político estatal.

Una mujer, de pie en un podio con un cartel rojo en el que se lee Partido Comunista de España (PCE), habla por un micrófono y levanta el puño derecho en el aire durante las Fiestas del PCE en Rivas, sobre un fondo oscuro.

En su intervención, Aída Castillejo reivindicó con orgullo los 34 años de gobierno de la izquierda en Rivas, subrayó que “no basta con resistir” y llamó a pasar a la acción colectiva frente al marco impuesto por Ayuso y la derecha.

Es un evento único entre la izquierda española por sacarse adelante con trabajo militante

La edición de este año ha vuelto a demostrar la vitalidad de las Fiestas del PCE, con una altísima asistencia y un ambiente de unidad y alegría compartida. Rivas, una vez más, se convirtió en el escenario donde la militancia comunista y la izquierda en su conjunto celebran, debaten y proyectan un futuro alternativo al de la resignación y el neoliberalismo.

En ese sentido, el PCE de Rivas quiere agradecer a la militancia del municipio por su esfuerzo incansable: “Son camaradas de a pie quienes, con su trabajo voluntario en la organización, la logística, la difusión y la atención en cada actividad, hacen realidad este espacio de fraternidad. A todas y todos ellos va nuestro agradecimiento más sincero: son la garantía de que el hilo rojo seguirá tejiéndose fuerte en Rivas y más allá, de generación en generación”.

Una multitud se reúne al aire libre en Rivas, ante un escenario en las Fiestas del PCE. Banderas rojas con símbolos y textos amarillos ondean mientras luces rosas iluminan la escena, y la gente observa la actuación a pesar del cielo nublado.
Un grupo de personas junto a puestos de mercado con toldos azules en las Fiestas del PCE en Rivas. Se ven banderas, como la palestina, la arco iris y la republicana española. Al fondo, árboles y un edificio con el rótulo Espacio Asociativo.
Varias personas caminan y se paran delante de un puesto de merchandising con una carpa blanca con el rótulo VOCES EN LUCHA, donde se exponen camisetas y otros artículos en las Fiestas del PCE en Rivas. Al fondo se ven árboles y más carpas.
Tres hombres conversan al aire libre en las Fiestas del PCE; uno lleva una camisa azul oscuro, otro una chaqueta vaquera y el tercero una chaqueta negra sobre una camisa blanca. Al fondo se ven otras personas y carpas en Rivas.
Una gran multitud se sienta en largas mesas bajo una carpa decorada con banderas rojas y blancas en las Fiestas del PCE en Rivas. La mayoría de la gente está comiendo y hablando, lo que crea un ambiente animado y bullicioso.
