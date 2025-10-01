El PCE de Rivas aporta memoria, cultura y militancia a las Fiestas del PCE

Rivas se convierte otro año más en la capital de la izquierda al acoger este gran evento cultural y político.

El pasado fin de semana Rivas ha acogido las Fiestas del PCE, consolidándose como un espacio de referencia de la izquierda a nivel estatal, y en este marco de fraternidad y compromiso, el núcleo del PCE de Rivas ha querido aportar, un año más, su trabajo y su experiencia.

Exposición sobre el «hilo rojo» del Núcleo local del PCE en Rivas

Uno de los hitos fue la inauguración de la exposición “El hilo rojo que teje un pueblo”, organizada para conmemorar los 34 años de gobierno de la izquierda en Rivas. La presentación contó con la presencia de la alcaldesa Aída Castillejo, así como de dos concejales y militantes del PCE de Rivas: Yasmin Manji, secretaria política del núcleo y concejala de Urbanismo, y Manu Castro, concejal de Innovación y Modernización.

“El hilo rojo que teje un pueblo” recorre, a través de fotografías y documentos, más de tres décadas de construcción colectiva de una ciudad distinta, fruto de la participación vecinal y de la coherencia de una izquierda que ha buscado gobernar desde la justicia social y la igualdad.

Varios militantes del PCE Rivas participaron en las actividades de la Fiesta

El aporte del PCE de Rivas a las fiestas no se limitó a la exposición. También estuvo presente en la programación cultural con la participación del camarada Víctor Reloba en el recital “Lo personal es poético”, celebrado el viernes a las 19:00 horas. Su intervención, cargada de fuerza poética y compromiso, recordó que la cultura también es un espacio de lucha, de memoria y de esperanza.

La ministra Sira Rego participó en una mesa sobre la infancia y juventud migrante

Además, la ministra Sira Rego, militante también del núcleo del PCE de Rivas y ex concejala del municipio, participó en la charla “La situación de la infancia y la juventud migrante en España”, organizada dentro del programa de las fiestas. En ella, defendió que España es un país que acoge, un país mestizo, un cruce de caminos. Un lugar perfecto para dar la batalla al racismo y la xenofobia que se extienden por Europa. Aseguró que “no dejaremos que la derecha utilice la estigmatización de las personas migrantes para ganar votos”.

La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, intervino en el mitin central

Igualmente, el mitin central de las Fiestas, celebrado el sábado en el Auditorio Miguel Ríos, contó con la participación de la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, quien abrió el acto con un llamamiento a fortalecer el relato municipal de la izquierda frente al contexto político estatal.

En su intervención, Aída Castillejo reivindicó con orgullo los 34 años de gobierno de la izquierda en Rivas, subrayó que “no basta con resistir” y llamó a pasar a la acción colectiva frente al marco impuesto por Ayuso y la derecha.

Es un evento único entre la izquierda española por sacarse adelante con trabajo militante

La edición de este año ha vuelto a demostrar la vitalidad de las Fiestas del PCE, con una altísima asistencia y un ambiente de unidad y alegría compartida. Rivas, una vez más, se convirtió en el escenario donde la militancia comunista y la izquierda en su conjunto celebran, debaten y proyectan un futuro alternativo al de la resignación y el neoliberalismo.

En ese sentido, el PCE de Rivas quiere agradecer a la militancia del municipio por su esfuerzo incansable: “Son camaradas de a pie quienes, con su trabajo voluntario en la organización, la logística, la difusión y la atención en cada actividad, hacen realidad este espacio de fraternidad. A todas y todos ellos va nuestro agradecimiento más sincero: son la garantía de que el hilo rojo seguirá tejiéndose fuerte en Rivas y más allá, de generación en generación”.