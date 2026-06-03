OPINIÓN

El Papa consigue que Ayuso ponga médicos en todos los PAC durante su visita a Madrid

Hace casi una semana, el doctor Frade, buen amigo y mi médico de cabecera hasta su jubilación, me llamó desde Italia para darme, según él, una buena noticia: los Puntos de Atención Continuada (PAC) abrirán dentro de poco con médicos, además de enfermeras. De pronto, oí que no había cobertura: la comunicación se cortó. Sentí una enorme alegría y pensé que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había sentido el amor cristiano en su corazón y había decidido tomar esta medida tan solicitada por los sanitarios y los usuarios de la sanidad pública, ante la visita del Papa León XIV a España.

La alegría dura poco en casa del pobre. Eso pensé cuando minutos después, sonó de nuevo el teléfono y estaba Ángel Frade al otro lado de la conexión desde Italia. Me dijo que todo había sido una broma a medias. Es verdad que los PAC abrirán con médico, pero solo durante la visita del Papa a Madrid.

La Consejería de Sanidad envió una circular a los centros sanitarios para informar de la «cobertura médica excepcional en los PAC por la visita papal». Sanidad indicó que, durante la visita de León XIV, «se prevé una afluencia masiva de ciudadanos y visitantes en la vía pública». No tengo duda algún de que el panfleto de la Consejería de Sanidad, dirigida por Fátima Matute, fue obra de Ayuso, porque es una decisión política. «De manera estrictamente excepcional durante los días 6 y 7 de junio se ha dispuesto que todos los PAC se cubrirán de forma integra con personal de medicina», según la nota de Ayuso.

Frade me dijo desde Italia que esta medida le parece una sinvergonzonería y destacó que cuando el Papa se vaya, los médicos volverán a desaparecer de los PAC. No cabe ninguna duda que la decisión de abrir los PAC con médicos durante la visita del Papa ha generado bastante debate. Claro que es positivo que se reconozca la necesidad de contar con médicos en estos centros, especialmente en un momento en que se espera una gran afluencia de personas en Madrid. Sin embargo, esto también pone de relieve una situación preocupante: ¿Por qué solo ahora se contratan médicos?

Desde 2022, muchos PAC han estado funcionando solo con enfermeras, lo que ha limitado su capacidad para atender adecuadamente a la población. La crítica principal es que esta medida parece más una respuesta a un evento turístico. La temporalidad de esta medida supone una importante inconsistencia en el sistema de salud. Si es posible dotar a estos centros de médicos ahora, ¿por qué no se hace de manera continua? Esto puede llevar a la percepción de que la salud de los vecinos es menos prioritaria que la de los visitantes temporales.

Es posible que muchos ciudadanos sientan que sus necesidades no son atendidas de manera constante. Esto podría llevar a un descontento generalizado y a una mayor presión sobre otros servicios de urgencias. Una vez pase la visita de León XIV, la situación en los PAC, probablemente, volverá a ser la misma de antes, con muchos de ellos sin médicos.

Los profesionales de la salud, los pacientes y los sindicatos han estado pidiendo durante años que todos los PAC cuenten con médicos de forma regular. La decisión de contratarlos solo para un evento especial puede interpretarse como un reconocimiento de que la atención medida adecuada es esencial, pero solo se aplica en circunstancias excepcionales.

Ayuso ha visitado al Papa y no ha hecho comentario alguno sobre la encíclica de León XIV, será para no ofender a socios ultraderechistas como Vox ni a los que escriben chorradas sin confirmar. Yo lo primero que hice tras hablar con el doctor Frade fue llamar a la Consejería de Sanidad, que me respondió sin prisas que todo era cierto. Solo me queda pedir a León XIV que venga más a menudo a Madrid como forma de garantizar que las urgencias extrahospitalarias cuenten con médico, ya que las movilizaciones en favor de la sanidad pública solo las ve Ayuso como provocaciones de los que exigen una atención decente en forma y tiempo.