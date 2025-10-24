El Modelo actual del Cosmos (I)

En estos últimos años en casi todas las publicaciones digitales es costumbre considerar que TODO es nuevo y que hay que “revisar” TODO nuestro conocimiento desde unos 4.000 años de antigüedad, porque TODO lo hemos hecho mal. Esto es así, hasta el punto que el número de personas que creen (mejor dicho, NO creen) en la Ciencia ni en la Tecnología es cada vez mayor.

En los artículos siguientes y dentro de la más pura lógica científica que proporcionan las fuentes “serias”, en mi opinión, voy a tratar de analizar el estado de la Cosmología y puede que al terminar la serie me “meta” con la Física, porque ambas ciencias son complementarias. Mi análisis no va a estar exento de apertura a nuevos descubrimientos que faciliten la mejor comprensión de nuestro Universo, y prueba de ello es la foto número 1, que los estudiosos o aficionados al Cosmos habrán visto un tanto extraña”. Más adelante explicaré qué puede significar esta imagen.

El Modelo Cósmico Estándar.

La teoría actual sostiene que el Universo comenzó con el “Big Bang” (La Gran Explosión) y luego se expandió mediante un proceso exponencial llamado “Inflación”. El Big Bang se refiere al nacimiento del universo, que pudo ocurrir hace 13.800 millones de años.

El Universo surgió repentinamente en un punto que llamamos “singularidad”, – porque en él no se cumplen los postulados de la Física tal y como conocemos – extremadamente caliente y denso. Durante el período inflacionario siguiente, se expandió rápidamente y aún se expande a un ritmo cada vez más acelerado según la Ley de Hubble.

El actual Modelo Cosmológico estándar se conoce como modelo ΛCDM o Lambda-CDM, y se considera el modelo que mejor concuerda con los hechos observados, y por estudios realizados por muchos premios Nobel de esta apasionante disciplina. Hasta 1917, el Universo era considerado estático e inmutable incluso por Albert Einstein cuya teoría de la Relatividad General sugería que el Universo se expandiría o contraería según la proporción de materia que contuviera, aunque la mayoría de los físicos sostenía que era inmutable y no se expandiría. Por esta razón Einstein, introduciría en el modelo la llamada “Constante Cosmológica”, una fuerza repulsiva contraria a la gravedad, para mantener el universo constante y no “liarla” más con sus detractores colegas.

Sin embargo, esta posición mantenida sería discutida y revisada, especialmente por Edwin Hubble en 1.929, que descubrió, revisando muchas placas y obteniendo sus espectros lumínicos y el llamado corrimiento al rojo, la expansión del universo, y Einstein, como se sabe, se retractó de la constante cosmológica, diciendo que había sido “el mayor error de mi vida”. El valor que Hubble midió en ese momento, representa la “tasa de expansión del universo” y se denomina “Constante de Hubble”. En la foto núm. 2 vemos cómo, si un globo se infla, conserva la estructura de los puntos dibujados en él antes de la expansión, pero ahora están cada vez más separados los unos de los otros. Así funciona la expansión.

Hubble descubrió algo mucho más asombroso: al correlacionar las distancias de las galaxias con la velocidad a la que se desplazaban, encontró una relación lineal. Dicho de otro modo, observó que “las galaxias más lejanas se alejaban más rápido”. Ahora bien, esta relación velocidad-distancia expresa que cuanto más lejos está hoy una galaxia más se aleja de nosotros. Esto implica que, aunque todas las galaxias del Universo disminuyesen progresivamente su velocidad, se seguiría cumpliendo quela velocidad de una galaxia lejana es mayor que la de una cercana, manteniendo siempre la misma proporcionalidad.

Como simple curiosidad y sin entrar en fórmulas, os diré que la Constante de Hubble para el universo primitivo es de 67.4 km/s/Mpc, que significa que se expandió a una tasa de 67.4 km/s cada megaparsec (3.26 millones de años luz).

¿Qué ha cambiado en la Ley de Hubble? Pues indiscutiblemente la tasa de expansión ha variado, pero su causa principal ha sido por la mayor perfección de los métodos actuales y os haré una pequeña historia resumida.

Estudiando la escala de distancias cósmicas con el Telescopio Espacial James Webb situaron la constante de Hubble en torno a los 73 km/s/Mpc. Aquí surge un problema: La velocidad de expansión del universo actual es mayor.

Esta discrepancia, conocida como la “tensión de Hubble”, se corroboró después de que se publicaran en 2013 las mediciones precisas de la radiación cósmica de fondo de microondas (CMB) realizadas por el satélite Planck .

. ¿Cuál era la buena? El James Webb, en 2021, confirmó la existencia de esta tensión. En la actualidad y para los que hayáis estudiado estadística, se ha obtenido una “desviación estándar” de 5σ y una probabilidad de ocurrencia aleatoria inferior a una entre un millón. Algunos científicos afirman que podría haber nueva Física que no forme parte del “Modelo Cosmológico Estándar”.

La situación actual, datada el 27 de mayo de 2025, es la de un grupo de científicos de la Universidad de Chicago, que anunció que la Constante de Hubble es de 70.4 km/s/Mpc (con un error de ±3%), basadas en observaciones realizadas con el James Webb. La Dra. Friedman, directora del proyecto, afirma que tal resultado NO es incoherente con el valor del fondo cósmico de microondas (CMB) de 67.4 km/s/Mpc (con un error de ±0.7%), por lo que, considera que el Modelo Estándar del Universo sigue siendo válido”.

Seguiremos en el próximo artículo con los avances tecnológicos que nos proporcionan estos maravillosos aparatos que ayudan a los científicos en sus observaciones. Mientras tanto observemos nosotros pensando en que… queramos o no queramos, el cielo estará cada vez más lejos.

¡Por si acaso, antes del “apagón” … (😊) … Mirad al cielo!

