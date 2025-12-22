El Ministerio de Derechos Sociales subvenciona la II Edición de Ágora Rivas

El Ayuntamiento recibe una subvención de 130.900 euros.

El Ministerio de Derechos Sociales ha adjudicado 6.600.000 euros a 55 entidades locales para «el impulso de la Agenda 2030». El fin de la subvención es facilitar que los ayuntamientos del conjunto del país “promuevan la implementación, la alineación y la localización de la Agenda 2030”.

Los proyectos aprobados, informa el Ministerio, “abarcan iniciativas de participación ciudadana, innovación social, gobernanza, resiliencia, protección ambiental, transición energética, turismo sostenible o planificación estratégica alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

En el caso de Rivas, la subvención se dedicará a la II edición de Agora Rivas, que se celebrará en 2026. La subvención supone un ingreso para el ayuntamiento de 130.900 euros. Se enmarca en la línea de la subvención de los proyectos de sensibilización y concienciación de la Agenda 2030.

Esta subvención supone un incremento de la recibida para la celebración del primer Ágora Rivas. Con un importe de 85.000 euros, se celebró este octubre. Se trató de un encuentro que tenía como objetivo capacitar y empoderar a la ciudadanía ripense en los ODS con los que Rivas se alinea a través de su Agenda Urbana. Entre los días 15 y 18 de octubre se reunieron en Rivas diversos divulgadores, influencers y activistas culturales.

Ágora Rivas

El festival Ágora Rivas, explican desde el Ayuntamiento, “persigue reforzar el modelo de ciudad que Rivas ha construido a lo largo de su historia reciente”. “Su propósito”, añaden,“es implicar a la infancia, la juventud y las familias en la conversación sobre el presente y el futuro, generando un espacio intergeneracional donde compartir experiencias, tejer vínculos y cultivar esperanza común”.



Otro ayuntamiento madrileño en el mismo tramo de población que Rivas (entre 100.000 y 500.000 habitantes) que recibe una subvención es Alcorcón. Esta ciudad del sur de Madrid recibirá 215.000 euros. El objeto de la subvención es la incorporación de las agendas urbanas en los planes urbanísticos y de la dimensión de género en las AU