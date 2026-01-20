El Mercado Nómada de Rivas: un viaje por los sabores y la artesanía local

Artículo de la Revista Zarabanda de noviembre de 2025.

Ver, oler, preguntar, comprar. Y, a veces, incluso, probar. Son los cinco verbos que resumen un paseo por el Mercado Nómada de Rivas , una cita itinerante que acerca a vecinos y visitantes a productos artesanos y locales. En Navidad vuelve con dos citas: el 14 de diciembre en el Barrio de La Luna y el 21 de diciembre en el Barrio Centro.

Impulsado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, el Mercadillo Nómada se creó con el objetivo de impulsar el consumo local, apoyar a pequeños productores y ofrecer a los visitantes una experiencia que solo puedan encontrar allí, basada en la calidad, la sostenibilidad y el trato directo entre quien produce y quien consume. “Puedes conocer directamente al que elabora la leche o el queso y le puedes preguntar sobre su producto”, explica Nuria Sánchez, coordinadora del Mercado Nómada de Rivas, sobre uno de sus atractivos más potentes. “Ese es el verdadero lujo”, remata.

Además, la organización procura que los vecinos y vecinos se lleven a casa una experiencia completa. Por eso, diseñan actividades infantiles para concienciar sobre el consumo sostenible, organizan catas u ofrecen talleres para quien quiera aprender más. Es también una cita para los amantes del buen comer que se dejan seducir por los olores y sabores auténticos.

Una “gran fiesta navideña” para comprar con alma

Al ser itinerante, hay que estar muy atento a su web y a sus redes sociales para no perderse nada. Las próximas ediciones serán el domingo 14 de diciembre en el Barrio de La Luna, bajo los soportales del Centro Hipatia en la Avenida del 8 de Marzo, y el domingo 21 de diciembre en el Barrio Centro, en la calle Clara Sánchez esquina avenida Pablo Iglesias, junto al parque infantil.

En esta edición, en los puestos se podrá encontrar una selección de productos de temporada y elaboraciones artesanas: frutas y verduras, panes y quesos, miel, conservas, salsas, vino, cerveza artesana, carne de ternera de la Comunidad de Madrid o dulces, entre otros. Todo lo necesario (o casi) para complementar las comidas y cenas de Nochebuena y Nochevieja.

Además, Nuria Sánchez desvela que habrá animaciones infantiles y coro con villancicos: “Vamos a hacer una gran fiesta navideña”, resume.

Un interés creciente por el consumo sostenible

“Llevo muchos años haciendo mercados en la Comunidad de Madrid y Andalucía y tengo que decir que los productores de Rivas son muy participativos y les gusta tener un trato directo con el consumidor”, explica Sánchez. Reconoce que, en general, también ha crecido el conocimiento y el interés por este tipo de propuestas: “Recuerdo que hace 10 años, teníamos que explicar a las administraciones qué era un mercado de productores. Hoy están mucho más concienciadas y son ellas las que nos llaman a nosotros para organizarlos”.

En Rivas no solo hay un nutrido grupo de productores, sino también una clientela interesada en el consumo de cercanía: “Todas las ediciones se ha llenado de gente”, señala Sánchez. Cuidar el medioambiente, practicar el consumo sostenible, llevarte a casa los productos de primera calidad o vivir la experiencia son, en opinión de Sánchez, algunas de las ventajas que hacen atractivo este mercado: “Conoces a la señora que tiene la ganadería de vacas y la compras el filete. Eso te da una confianza tremenda”, destaca la responsable.

La verdadera modernidad es, en este caso, actualizar las tradiciones: “Recuerda un poco a los mercados medievales, que además de alimentos, llevaban animación a pueblos y ciudades”, bromea Sánchez. El próximo diciembre hay dos buenas oportunidades para descubrir a qué sabe Rivas.