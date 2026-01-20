El mercadillo de reutilización de RIVAMADRID: la cita mensual con la ecología (y con el bolsillo)

Artículo de la Revista Zarabanda de noviembre de 2025.

El pasado domingo 26 de octubre, varios vecinos y vecinas se acercaron donar carritos, biberones, ropa, juguetes y otros muchos productos al Mercadillo de reutilización de RIVAMADRID . Objetos variados y usables a cero euros que otras personas se llevaron a casa, un verdadero alivio para muchas economías familiares. Esta cita con la ecología que organiza la empresa municipal se celebra cada mes en el punto limpio de Severo Ochoa. El 30 de noviembre harán una edición de “pequeños electrodomésticos” y el diciembre será de cromos, videojuegos y juguetes, donde los papá noeles y los reyes magos ripenses pueden hacer ‘check’ en sus listas para la temporada navideña.

Esta actividad es parte de la estrategia de economía circular de Rivas y funciona desde 2023. El objetivo, explican, es evitar generar un residuo al impedir que se tiren objetos en buen estado y, a su vez, que se fabriquen nuevos objetos consumiendo materia prima. En el mercadillo de octubre, muchos padres han llevado ropa y objetos seminuevos, conscientes de que muchas veces sus hijos e hijas crecen a una mayor velocidad que la ropa que pueden desgastar. Además del evidente ahorro para el medioambiente, el que supone para las familias no es menor. Basta un dato de la ONG Save the children : el coste de criar a un hijo en España es de 758 euros. Además, tienen la garantía de que se llevarán a casa artíclos que puedan utilizar, ya que una de las normas para dejar objetos es que estén en condiciones de uso y no rotos, sucios o incompletos.

Cuando acaba el mercadillo y hay objetos que nadie recoge, RIVAMADRID les busca otra vida: “Tras cada mercadillo solemos acabar con un excedente que nos encargamos de hacer llegar a distintas asociaciones que puedan recibirlo y darle un uso”, explican. Es una de las razones por las que los mercadillos son temáticos: facilita la logística. Por otro lado, da la oportunidad a los vecinos y vecinas de revisar su hogar o su trastero en busca de esos objetos que hace tiempo que ya no usan.

El hecho de que los vecinos y vecinas puedan llevar artículos que ya no necesitan y retirar otros que les hagan falta, tiene otras lecturas. “Pone en el centro el uso más que la posesión: si un objeto no es utilizado, pierde sus sentido y resulta ser un estorbo. Dicho objeto, al ser utilizado por otra persona, recupera su función. En esta circularidad, se favorece que las personas que necesitan objetos puedan adquirirlos para su uso, por encima del poder adquisitivo, explican desde RIVAMADRID.

Noviembre: electrodomésticos

Este 30 de noviembre, el mercadillo estará dedicado a pequeños electrodomésticos. Quienes tengan planchas, tostadoras, despertadores, consolas u otros de los muchos pequeños electrodomésticos tienen la oportunidad de llevarlos o retirarlos el último domingo del mes. El punto limpio estará abierto de 10 al 15 h.

Además, habrá una campaña solidaria con el Instituto Jane Goodall, donde se podrá contribuir donando móviles, tabletas, baterías y cargadores que todos tenemos cogiendo polvo en casa. Ahora, podrán ser útiles en la campaña “Movilízate por la selva” . “Cada aparato que vuelve a funcionar evita fabricar uno nuevo, ahorrando recursos y energía”, recoge la convocatoria.

Cita a cita, el mercadillo de reutilización del Punto Limpio de Severo Ochoa se consolida como un espacio de referencia local para la economía circular, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de alargar la vida útil de los productos y contribuir a un consumo más consciente y sostenible.