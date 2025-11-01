El Hospital del Sureste, tercera mayor espera en psiquiatría de la región

Rivas al dato, sección de Leire Olmeda.

El Hospital del Sureste, centro de referencia para los vecinos y vecinas de Rivas Vaciamadrid, acumula una demora media de casi 120 días (119,99) en su lista de espera de psiquiatría, según los datos del Servicio Madrileño de Salud correspondientes a julio de 2025. Estos 4 meses de espera para la primera consulta de salud mental sitúa al hospital argandeño como el tercero con mayor espera media de toda la Comunidad de Madrid.

Por delante solo se encuentran el Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares, 170,91 días) y el Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes, 165,91 días). Con una espera superior a los 3 meses encontramos también La Paz en Madrid, Puerta de Hierro en Majadahonda y el Hospital de Fuenlabrada.

En total, el Hospital del Sureste mantiene 2.473 pacientes en lista de espera, una cifra elevada si se tiene en cuenta que su demora media duplica la de la mayoría de hospitales madrileños. Por población pendiente de atender sería el 5º de la región. Es importante aclarar que el número de pacientes en lista de espera se limita a aquellos “cuya espera es atribuible a la organización y recursos disponibles”. Es decir, probablemente la lista, medida con otros criterios, tuviera una amplitud mayor.

El análisis global revela una gran desigualdad entre hospitales, con demoras que van desde apenas seis días (Severo Ochoa, Leganés) hasta casi seis meses en los centros con más saturación.

La tendencia preocupa especialmente en las especialidades de salud mental, donde el tiempo de espera no solo retrasa el diagnóstico y tratamiento, sino que puede agravar los cuadros clínicos de ansiedad, depresión o trastornos graves.

Recientemente CCOO denunció que “la mala gestión de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid revienta las listas de espera hospitalaria”. Respecto a la primera consulta con el especialista -no sólo en psiquiatría como trata este artículo-, CCOO denunció que la demora se había incrementado un 93 % desde 2021, hasta los 63 días de media.