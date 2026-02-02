El Festival de Cine de Rivas invita a conocer la historia el séptimo arte

A través de un juego interactivo puedes descubrir la evolución del cine.

La web del Festival de Cine de Rivas ha incluido un “Escape room” sobre la tecnología del cine. A modo de trivial, se ponen a prueba nuestros conocimientos, desde la primera película de la historia hasta los cortometrajes realizados con Inteligencia Artificial.

Desde Charles Chaplin a James Cameron, pasando por la tecnología de Star Wars, se podrá recorrer el largo viaje de más de un siglo para entender el cine de hoy.

Este juego supone un aperitivo de la que será la 24ª celebración del Festival. Del 12 al 22 de marzo se podrán ver proyecciones de cortometrajes en el Cine Yelmo Rivas o tres distintos largometrajes de la directora Iciar Bollaín en los barrios. : ‘Soy Nevenka’ (2024); ‘La boda de Rosa’ (2020); ‘El olivo’ (2016) y ‘También la lluvia’ (2010), nos llevarán al ‘cine social que visibiliza y nos transforma’.

La información de las distintas sesiones podrá consultarse online. El Ayuntamiento mantiene en su programación las “matinales”, que acercan a los escolares al cine. Junto a una máster class, se proyectará el documental ‘Caja de Resistencia’ de Concha Barquero y Alejandro Alvarado. Por último, Palo Capilla y Luis Zahera presentarán la gala de clausura.