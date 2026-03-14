El Festival de Cine de Rivas celebra 25 años con novedades

El pasado 11 de marzo dio inicio una programación con premios, cortos y cine social que concluirá el 21 de marzo.

El Festival de Cine de Rivas ha arrancado este 11 de marzo su 25º aniversario con una programación que se extenderá hasta el 21 de marzo y que combina proyecciones, encuentros con profesionales del sector y varias novedades para celebrar el cuarto de siglo del certamen. La inauguración ha tenido lugar en Rivas-Vaciamadrid, con la presentación oficial y la proyección de la película Sorda en los Cines Yelmo Rivas, que abre una edición marcada por el compromiso social y la apertura al cine internacional.

El festival, organizado por el Ayuntamiento, mantiene su tradicional apuesta por el cine con contenido social y por acercar la cultura cinematográfica a distintos espacios de la ciudad, desde salas comerciales hasta centros culturales y barrios.

“Este festival forma ya parte de la historia de Rivas. Uno de los grandes valores de este festival es que acerca el cine a la vida cotidiana”, ha señalado Aída Castillejo, alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, durante la presentación del evento.

Una inauguración con Miriam Garlo

El inicio del festival ha contado con la presencia de la actriz Miriam Garlo, ganadora del Goya a la Actriz Revelación por la película Sorda, cinta encargada de abrir la programación de esta edición.

Durante el encuentro con los medios, la intérprete también ha participado como miembro del jurado del concurso nacional de cortometrajes, destacando la accesibilidad del festival. “Es la primera vez que he podido hacerlo porque la accesibilidad estaba cubierta, porque las películas estaban subtituladas y había doblaje en lengua de signos”, explicó Garlo.

La programación incluye además encuentros con profesionales del cine, como el previsto con Laia Ateca, directora de arte de Sirat, que conversará con el público tras la proyección de la película.

Tres concursos de cortometrajes

Uno de los ejes del Festival de Cine de Rivas en su 25º aniversario siguen siendo los certámenes de cortos. Este año, el concurso nacional ha seleccionado 23 trabajos entre 812 propuestas recibidas, con una presencia destacada de directoras, que firman aproximadamente la mitad de las obras finalistas.

A este certamen se suman otras dos convocatorias habituales del festival:

Concurso local de cortometrajes , que celebra su 17ª edición con 29 obras participantes.

, que celebra su 17ª edición con 29 obras participantes. Concurso de Cortos Exprés, que alcanza su cuarta edición y en el que Rivas se convierte en escenario de los trabajos.

Además, el festival mantiene su dimensión educativa con las matinales escolares, en las que alrededor de 5.000 estudiantes de Primaria participan en sesiones especiales de cortometrajes en espacios municipales como el auditorio Pilar Bardem, el CERPA o la Casa de Asociaciones.

Nuevo premio para Fernando León de Aranoa

Entre las principales novedades del 25º Festival de Cine de Rivas destaca la creación del premio “Cine y Compromiso”, un reconocimiento a trayectorias cinematográficas vinculadas a temáticas sociales.

El primer galardón recaerá en el cineasta Fernando León de Aranoa, director de películas como Familia o El buen patrón. El premio se entregará durante la gala de clausura del 21 de marzo en el auditorio Pilar Bardem, presentada por la humorista Ana Morgade.

Como parte del homenaje, el festival proyectará en distintos barrios de Rivas varias películas del director madrileño, reforzando la idea de acercar el cine a los espacios cotidianos de la ciudad.

Con estas actividades, el Festival de Cine de Rivas celebra su 25º aniversario consolidado como una de las citas culturales más veteranas del municipio, combinando exhibición cinematográfica, participación ciudadana y debate sobre los temas sociales que atraviesan el cine actual.