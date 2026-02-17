El exministro Alberto Garzón presenta en Rivas su último libro ‘La guerra por la energía’

El Ateneo Republicano ha organizado la presentación del ensayo ecologista del ex coordinador federal de Izquierda Unida.

El exministro y ex coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, presentará en Rivas su último libro ‘La guerra por la energía. Poder, imperios y crisis ecológica’ (Ediciones Península, 2026), invitado por el Ateneo Republicano de Rivas. Un tema de plena actualidad que explica algunos de los acontecimientos que marcan hoy la política internacional.

El acto tendrá lugar el jueves 19 de febrero, a las 19:00 horas, en el salón de actos de la Casa de Asociaciones, situada en la avenida Armando Rodríguez Vallina, s/n, en Rivas Vaciamadrid.

En esta obra, Garzón desarrolla una tesis central: ningún proyecto de progreso puede sostenerse ignorando los límites físicos del planeta. El libro interpela al lector desde una realidad habitualmente invisibilizada en la vida cotidiana: vivimos rodeados de energía, pero rara vez reflexionamos sobre el coste material, social y ecológico que implica producirla.

A través de un recorrido histórico que abarca desde la prehistoria hasta el capitalismo del siglo XXI o las actuales disputas en torno a recursos estratégicos como el litio o las tierras raras, este libro muestra cómo el control de las fuentes energéticas ha condicionado la evolución de las sociedades humanas, ha impulsado y derribado imperios y continúa definiendo el actual mapa geopolítico.

Turno de preguntas y firma de libros

Tras un primer coloquio, se abrirá el turno de preguntas del público y se finalizará con una firma de ejemplares, que se podrán adquirir el mismo día del acto en el exterior de la sala.

Con esta presentación, el Ateneo Republicano de Rivas reafirma su compromiso con la divulgación cultural y el análisis riguroso de los grandes desafíos contemporáneos, invitando a la ciudadanía a participar en un espacio de reflexión colectiva sobre energía, poder y crisis ecológica.