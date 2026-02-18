El escudo de Rivas cumple 20 años

El triángulo invertido, símbolo ripense, empezó a usarse en febrero de 2006.

Hace ya 20 años, en febrero de 2006, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid modificó el escudo de la ciudad y sus colores corporativos. La modificación fue aprobada por el pleno municipal el mes anterior. Así, los colores rojos y negro pasaron a ser los colores corporativos de esta reciente ciudad. El rojo, además, era el mismo que el utilizado por la Comunidad de Madrid. Al igual que la nueva propuesta aprobada, también la bandera autonómica tiene la estrella como referencia. De esta manera, el diseño de Rafael Celda y Norberto Cháves se relaciona con el conjunto de la región.

El triángulo invertido con una estrella en su centro “reúne un buen número de referencias que distinguen a la ciudad”, explicaron en su momento desde el Ayuntamiento:

Asi, nos recuerda la relación equilibrada entre el centro (el círculo) y la periferia (los triángulos que la rodean). La ‘roseta’, nombre que recibe el citado símbolo, también rememora la apuesta que la ciudad ha hecho por las energías limpias y, en concreto, por la energía solar.

»De gules, una pira de plata, renversada, cargada en jefe de un bezante de lo mismo, brochante de una estrella de ocho puntas, de gules. Al timbre, corona real cerrada.”

El estudio de Celda y Asociaciones, responsables del diseño que ahora cumple 20 años, explicaba que “Rivas cuenta ahora con una identificación institucional moderna pero que gracias al empleo de elementos geométricos, seguirá siendo moderna dentro de cincuenta años”. Este estudio ha sido responsable de las identidades corporativas de referencias tan reconocibles como la de sindicato Comisiones Obreras, la telefónica amena, la emisora Cadena 100 o la banca ING Direct.

La nueva imagen sustituía al anterior escudo, encargado apenas 18 años antes. Ese escudo no mostraba ningún vínculo auténtico ni con el presente de Rivas Vaciamadrid ni con el pasado de los dos municipios, Rivas del Jarama y Vaciamadrid, que dieron origen al actual municipio. La imagen contenía un castillo almenado con agua a sus pies.

Rivasmanía

“El ‘banderín’ rojo estrellado ya forma parte de un modo distinto de hacer ciudad”, decía la revista municipal Rivas al Día. Este modo de hacer ciudad tomó cuerpo también con lo que se llamó ‘Rivasmanía’. A finales de 2009, y posteriormente un año después, se invitó a la ciudadanía a participar en la campaña ‘Yo amo Rivas’. A través de fotos con la pegatina que sustituye el clásico corazón por el triángulo ripense, se mostraba la identificación de la ciudad con su gente. Esa pegatina aún puede verse en algunos coches de la ciudad.

Bandera de Rivas Vaciamadrid Escudo de Rivas Vaciamadrid Propuestas de uso del logo municipal de Rivas Portada de la revista municipal Rivasl al Día de enero de 2010 Interior de la revista municipal Rivasl al Día de enero de 2010 Interior de la revista municipal Rivasl al Día de febrero de 2011