El Ernesto’s Pub acoge el primer Concurso de Bandas Pop Rock de Rivas-Vaciamadrid

El certamen reunirá durante dos noches a formaciones emergentes y consolidadas de la escena local.

El Ernesto’s Pub de Rivas Vaciamadrid celebrará los próximos 16 y 17 de octubre el primer Concurso de Bandas Pop Rock, una iniciativa impulsada por Ernesto Tecglen y Fernando Remón con el objetivo de fomentar la música local y ofrecer un espacio de encuentro a los grupos de la zona.

El jueves 16, a partir de las 21:00 horas, actuarán bandas emergentes como Dreams Mushup, The Art of War, TDT, Bad Legs Blues Band, Patterson Project, Jarama, Los Reptiles y Mrs. Dory & The Unforgotten. Cada formación presentará dos temas, que serán valorados por un jurado con el apoyo del público mediante un aplausómetro.

El certamen incluye premios a los ganadores que otorgará el Ernesto’s Pub

La segunda jornada, el viernes 17, contará con la participación de grupos con mayor trayectoria, entre ellos NET, Los Prescindibles, Pacogilesband, Gozo, RDP, Regreso a Venus, Ron Vudú, Daga, La Comanche y The Time for Action. También en esta sesión, cada banda interpretará dos canciones.

El certamen incluye premios para los grupos ganadores y refuerza el compromiso del Ernesto’s Pub con la promoción de la música en directo, una labor que el establecimiento mantiene desde hace más de 20 años.

Las actuaciones tendrán lugar en el local, situado en Calle Cincel, a partir de las 21:00 horas.