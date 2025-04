El engaño filosófico creado con IA: Jianwei Xun es un “experimento” de un ensayista que usó ChatGPT y Claude para crear la teoría de la ‘hipnocracia’

‘Hipnocracia’ es un libro citado en artículos y eventos de todo el mundo. Sin embargo, su autor, Jianwei Xun, no es real. Fue creado por un ensayista italiano que utilizó ChatGPT y Claude para desarrollar su teoría

Jianwei Xun, el supuesto filósofo y autor hongkonés del ensayo ‘Hipnocracia’, no existe. Es el resultado de un “experimento” del ensayista italiano Andrea Colamedici, quien utilizó ChatGPT y Claude para desarrollar esta teoría. Aún circulan artículos y perfiles que no aclaran que Xun no existe, lo que puede hacer que algunos usuarios crean que se trata de una persona real y desinformar. Además, los chatbots de IA no son fuentes fiables de información y sus resultados deben ser contrastados.

El ensayo ‘Hipnocracia’ ha dado la vuelta al mundo. Su tesis incluso ha sido discutida en eventos y abordada en diversos artículos publicados en España, Italia, Francia y Latinoamérica. Su tesis plantea que, en la era de la inteligencia artificial, el poder ya no se basa en la represión, sino en la manipulación de la percepción de la realidad. La obra señala a figuras como el presidente de EEUU Donald Trump y el dueño de Twitter (ahora X) Elon Musk como representantes de este nuevo modelo.

Un falso filósofo, una teoría viral y un experimento con IA

Jianwei Xun fue descrito en un principio como un “filósofo y teórico de los medios que trabaja en la intersección de la teoría crítica, los estudios digitales y la filosofía de la mente” por Ediciones Tlon, editorial que ha publicado el libro y ha sido fundada por Colamedeci. El italiano fue señalado como la persona detrás de este “experimento” por Sabina Minardi, redactora jefe de L’Espresso, como se reveló en un artículo publicado el 3 de abril de 2025 en su sitio web.

Después de ser descubierto, Colmedeci confirmó que Jianwei Xun no es una persona real, sino parte de su “experimento” que agrupa inteligencias humanas y artificiales. Lo explicó en una entrevista publicada el 4 de abril de 2025 en el sitio de noticias francés Brut. También la web de Jianwei Xu fue modificada para cambiar su descripción de “analista cultural y filósofo nacido en Hong Kong” a “Jianwei Xun surgió a finales de 2024 como una entidad filosófica distribuida nacida de la interacción colaborativa entre la inteligencia humana y los sistemas de inteligencia artificial”.

El caso de Jianwei Xun expone cómo la IA puede crear credibilidad y generar falta de información

El objetivo de este experimento, según Colamedici explicó a Le Grand Continent, es generar una “reflexión sobre los mecanismos de construcción de la realidad y sobre el papel de la IA en los procesos culturales”. Sin embargo, esto puede incurrir en desinformación, y los usuarios que se encuentren con estos artículos y referencias que no aclaran que Xun no existe, pueden creer que se trata de una persona real.

El perfil de Xun fue reforzado con una página web, un perfil académico en la plataforma Academia.edu (que sigue activo sin avisos sobre su origen ficticio en el momento de publicación de este artículo) y menciones en páginas de Wikipedia vinculadas a pensadores reales. También se creó un “agente literario ficticio” que interactuó con periodistas y editores.

