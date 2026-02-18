El Duatlón de Rivas celebra su 36ª edición

La prueba más veterana de Rivas vuelve el 22 de febrero al entorno del auditorio Miguel Ríos.

El 36º Duatlón de Rivas, la competición deportiva con más historia en Rivas-Vaciamadrid, se disputará el domingo 22 de febrero de 2026 en el entorno del auditorio Miguel Ríos. La cita reunirá a corredores y ciclistas en una prueba combinada de 5 kilómetros de carrera a pie, 18 kilómetros en bicicleta y 2,5 kilómetros finales de carrera, consolidada como una de las más reconocidas del calendario local y regional.

La salida está prevista a las 10.00 horas para la serie masculina y a las 12.00 para la femenina, con entrega de trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría al término de la jornada.

Una cita histórica en el calendario deportivo

El Duatlón de Rivas alcanza su 36ª edición como la prueba más veterana del municipio. A lo largo de más de tres décadas se ha convertido en un referente para deportistas federados y aficionados que buscan una competición exigente, pero accesible.

La carrera forma parte del circuito Du&Tri Cup 2026, lo que sitúa nuevamente a Rivas en el mapa regional del duatlón y el triatlón. Cada año atrae a participantes de distintos puntos de la Comunidad de Madrid, además de corredores locales.

Inscripciones y servicios para participantes

La inscripción tiene un coste de 35 euros para federados y 40 euros para no federados. La organización ofrece cronometraje con chip, bolsa o detalle conmemorativo, guardarropa, aseos y zonas de aparcamiento próximas al circuito.

La prueba está abierta a deportistas desde categoría juvenil en adelante y se rige por el reglamento oficial de la Federación Española de Triatlón, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los inscritos.

El circuito se desarrolla en las inmediaciones del auditorio Miguel Ríos, un espacio amplio que facilita tanto la logística de la competición como el seguimiento por parte del público.

Fin de semana de duatlón en Rivas

La competición absoluta se celebra un día después del Duatlón Escolar de Rivas, previsto para el sábado 21 de febrero. Esta prueba reúne a menores de distintas categorías y, en el caso de la categoría cadete, tendrá carácter de Campeonato de Madrid.

Con ambas citas consecutivas, el Duatlón de Rivas 2026 refuerza su papel como uno de los eventos deportivos más emblemáticos del municipio.

Una deportista, en una edición anterior del Duatlón de Rivas. / Ayuntamiento de Rivas