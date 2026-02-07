El Cross de Rivas celebra 27 años de atletismo popular

La prueba vuelve este domingo al parque Barcavieja con recorridos para todas las edades y niveles

El celebra este domingo, 9 de febrero, su 27ª edición en el parque Barcavieja, consolidándose como una de las citas deportivas más veteranas del calendario local. La prueba reunirá a corredores y corredoras de todas las edades en una jornada marcada por el atletismo popular, el contacto con la naturaleza y el uso del espacio público como escenario deportivo.

La competición, organizada por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, se desarrollará a lo largo de la mañana con diferentes carreras adaptadas por edades y categorías, desde pruebas infantiles hasta recorridos absolutos. El objetivo es mantener el carácter abierto del Cross de Rivas, una cita pensada tanto para atletas federados como para vecinos que participan de forma amateur.

Un recorrido clásico en el parque Barcavieja

El circuito discurre íntegramente por el parque Barcavieja, un entorno habitual del Cross de Rivas que combina tramos de tierra, zonas verdes y desniveles suaves. Este diseño permite mantener la esencia del cross tradicional y, al mismo tiempo, facilita la participación de corredores con distintos niveles de preparación.

Desde la organización se insiste en que el recorrido está pensado para ser accesible y seguro, especialmente en las pruebas de menores, que concentran buena parte de la participación. La jornada se estructura con salidas escalonadas para garantizar el buen desarrollo de cada carrera.

Atletismo popular y participación vecinal

El Cross de Rivas no es solo una competición deportiva, sino también una actividad de convivencia vecinal. A lo largo de sus 27 ediciones, la prueba se ha convertido en una cita habitual para familias, clubes locales y aficionados al running que encuentran en este evento una forma de iniciarse o mantenerse activos.

La inscripción, según detalla la información municipal, está abierta a distintas categorías y no exige licencia federativa en la mayoría de las pruebas, lo que refuerza su carácter inclusivo. Además, el formato permite que muchos participantes compitan por primera vez en una carrera oficial.

Una cita consolidada en el calendario deportivo local

Con casi tres décadas de historia, el Cross de Rivas forma parte del calendario deportivo estable del municipio y es una de las pruebas de atletismo con mayor continuidad. Su permanencia en el tiempo se explica por la combinación de organización sencilla, entorno natural y una clara orientación al deporte base.

La celebración de esta 27ª edición reafirma el papel del parque Barcavieja como espacio clave para el deporte al aire libre en Rivas-Vaciamadrid y refuerza la apuesta municipal por actividades que fomentan hábitos saludables.

La jornada concluirá con la entrega de premios en las categorías correspondientes, poniendo el broche a una mañana de deporte que vuelve a situar al Cross de Rivas como una de las citas más reconocibles del atletismo popular en la ciudad.