El Coro de Rivas ofrece el concierto ‘Dulce tormento es amarte’

El Auditorio Pilar Bardem acoge este recorrido musical y emocional sobre el amor el próximo 29 de noviembre.

El Coro de Rivas ofrecerá su próximo concierto, ‘Dulce tormento es amarte’, el 29 de noviembre en el Auditorio Pilar Bardem. En él, presentan un recorrido emocional sobre el amor. «Una celebración de lo que nos une y nos desgarra», afirman.

El Concierto del Coro de Rivas tendrá lugar el viernes 29 de noviembre a las 20:00 horas. Además, este evento promete un viaje por las emociones humanas a través de la música coral. Por ello, se explorará la dualidad del amor uniendo lo popular con lo culto.

Un programa que entrelaza épocas y estilos

El repertorio del Concierto crea un paisaje emocional donde convergen diferentes géneros. En consecuencia, la narrativa musical aborda la fragilidad y la potencia del amor. «Dulce tormento es amarte representa, en suma, un canto al amor en todas sus contradicciones, de lo que nos hace profundamente humanos», explican desde la organización del Coro de Rivas.

Las colaboraciones artísticas son un pilar fundamental de este espectáculo. Específicamente, contará con:

El acompañamiento pianístico del maestro Gonzalo Barros.

La colaboración vocal de Virginia Mos en la obra ‘Me quedo contigo’.

La interpretación de María Teresa Señas, quien dará cuerpo sonoro a varios poemas.

Coro de Rivas nos trae un concierto imprescindible sobre el amor

Este Concierto se consolida como una cita destacada en la agenda cultural local. Asimismo, refuerza la trayectoria del Coro de Rivas como un referente en la comunidad. Finalmente, la cita será el 29 de noviembre en el Auditorio Pilar Bardem, uniendo música y poesía para todos los públicos para explorar el amor a través de un repertorio que fusiona lo antiguo y lo contemporáneo, con colaboraciones artísticas de primer nivel.