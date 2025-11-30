El coreógrafo Víctor Jiménez reinterpreta el Don Juan en una danza de infierno y purgatorio

La compañía LaMov estrena el viernes 5 en el Auditorio Pilar Bardem una versión renovada de este personaje literario.

En Rivas Vaciamadrid, la compañía LaMov desembarca con una reinterpretación del clásico personaje literario Don Juan, trasladándolo al terreno de la danza contemporánea a través de los universos simbólicos del infierno, el purgatorio y la esperanza de redención.

El montaje cuenta con la coreografía de Víctor Jiménez, ex-bailarín de la compañía de Víctor Ullate y pupilo directo de Maurice Béjart. La obra, que se representará el viernes 5 de diciembre a las 20:00, invita al público a seguir el tránsito de Don Juan desde “la templanza, el egoísmo y el arrepentimiento” hasta la liberación, y de Doña Inés desde “la serenidad, la felicidad y el éxtasis”.

La puesta en escena fusiona cuerpos de baile sólidos —entre los que figuran Paula Rodríguez, María Bosch, Ainhoa Fernández, Pilar Domingo, Mara Solans, Imanol López, Daniel Romance, Fermín López y Daniela Rodríguez— con música del compositor Jorge Sarnago y escenografía de Alberto Franco. Según el crítico Antón Castro, la obra “contiene poesía, duelos con espadas, un paseo espectral, la exaltación de la carne… donde el sueño se hace luz y tiniebla, abismo insondable y paraíso abierto a la pureza”.

Jiménez comenta que su intención ha sido “dar una vuelta de tuerca” al mito de Don Juan: “No se trata solo de seducción y caída, sino de un viaje introspectivo, de cómo el personaje se enfrenta a sus sombras y busca la redención”, explica. LaMov, bajo su dirección, se define como “una compañía que trabaja desde 2008, se atreve con todo: vanguardia y clásicos”, y en esta ocasión ofrece una versión en la que “el amor y sus paradojas, el cielo, el infierno y el purgatorio” se entrelazan en movimiento.

Las entradas tienen un precio de entre 6 y 12 euros y pueden adquirirse a través de la web del auditorio o en taquilla.

LaMov invita a los espectadores a dejarse llevar por “una historia de amor y muerte, plagada de pasión, de libertad y de erotismo”, y anticipa que será una experiencia “misteriosa y mágica” en la que los vínculos entre los personajes —Don Juan e Inés— se reinventan hasta alcanzar su propia libertad.

Espectáculo de danza ‘Don Juan’.ALBERTO RODIGALVÁREZ