El ciclo de Cine Social 2026 vuelve a Rivas con el lema “Asignaturas Pendientes”

Cuatro proyecciones y coloquios para abordar temas de actualidad como el abuso de pantallas o la salud mental, entre otras.

El tradicional ciclo de Cine Social regresará en 2026 a Rivas bajo el lema “Asignaturas Pendientes”, una propuesta impulsada por diversas entidades sociales del municipio que buscan abrir espacios de reflexión colectiva sobre problemáticas que atraviesan la vida cotidiana de vecinas y vecinos.

“Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: generar debate informado y ofrecer herramientas para comprender mejor los retos sociales que enfrentamos”, señalan las organizaciones impulsoras en la nota difundida.

Al igual que en ediciones anteriores, cada sesión combinará la proyección de una película con un posterior coloquio dinamizado por especialistas. “Las películas actúan como punto de partida para profundizar en temas complejos, y los diálogos posteriores permiten aterrizar esas realidades y buscar alternativas colectivas”, apuntan las entidades.

El calendario previsto para 2026 incluye cuatro citas, todas ellas a las 19.00 horas en la Sala Marcos Ana del Centro Cultural Federico García Lorca:

30 de enero – Abuso de pantallas

27 de febrero – Salud mental y neurodivergencias

27 de marzo – Igualdad entre mujeres y hombres

29 de abril – Monarquía vs. República

Las entidades convocantes animan a la ciudadanía a participar: “Cada sesión es una oportunidad para escucharnos, aprender y construir respuestas comunes a los desafíos sociales”.

El ciclo es de entrada libre hasta completar aforo.