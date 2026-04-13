El BOE publicó las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

El sistema entrará en vigor a finales de abril, informó el Ministerio de Derechos Sociales.

El primer sistema oficial de acreditación de Lengua de Signos Española (LSE) entrará en vigor a finales de este mes de abril, tras publicarse el pasado martes la norma que lo desarrolla en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Gobierno de España aprobó el Real Decreto 262/2026, que establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE) con el objetivo de «mejorar las condiciones de acceso al empleo público» para personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo por garantizar la inclusión social y la igualdad de oportunidades.

El decreto contempla que esta disposición comenzará a aplicarse a los veinte días de su publicación oficial, lo que supone que el sistema empezará a funcionar a finales de este mes de abril.

En el texto publicado el pasado martes por el BOE, se explica que esta regulación responde a la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece un marco normativo para su uso. También busca regular el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, encargado de velar por el buen uso de esta lengua.

Este decreto fue aprobado el pasado 7 de abril por el Consejo de Ministros. El departamento de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, explicó entonces que el objetivo era acreditar el nivel de competencia de lengua de signos española. Con ello se podrá «ordenar y reconocer formalmente la lengua de signos como un idioma, a semejanza de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera, con seis niveles de competencia lingüística: A1, A2, B1, B2, C1 y C2».

PRIMER SISTEMA NACIONAL

El ministerio de Bustinduy señaló que, hasta ahora, no existía un sistema estatal con validez en todo el territorio nacional, destacaron desde Derechos Sociales. De esta manera, cualquier persona sorda, sordociega u oyente podrá disponer de un diploma acreditable tanto para el acceso al empleo público como para su valoración como mérito profesional, académico o personal, en todas las edades y ámbitos.

Estos diplomas «beneficiarán a la comunidad signante, a estudiantes, profesionales y a todas las personas o entidades interesadas en la LSE», destacó por su parte la directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (Cnlse), Mª Luz Esteban, en un vídeo publicado en las redes sociales del organismo.

El Real Patronato sobre Discapacidad, integrado dentro del Ministerio de Derechos Sociales, será el organismo responsable de la organización de las pruebas y la dirección administrativa y económica de los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. Así, el Real Patronato expedirá los diplomas «en nombre del ministerio competente en materia educativa, pudiendo suscribir convenios con otras entidades para la realización de las pruebas», indicó la directora del Cnlse.

Estas pruebas se elaborarán conforme a «los criterios europeos de evaluación de las lenguas de signos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad», destacó Esteban.

Según subrayó Derechos Sociales, con la aprobación de este real decreto el Gobierno refuerza su compromiso con los derechos lingüísticos de las personas sordas y sordociegas, al tiempo que promueve la igualdad de trato, la participación y la inclusión social de las personas con discapacidad.