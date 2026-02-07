El Ayuntamiento resuelve más de 150 incidencias fruto del temporal

El viento y la lluvia dejan más de 60 árboles dañados y decenas de avisos obligan a reforzar los servicios municipales.

El temporal de viento y lluvia que azotó este miércoles el centro de la Península dejó más de 150 incidencias en Rivas-Vaciamadrid, según el balance realizado por el . Los servicios municipales continúan trabajando para recuperar la normalidad y prevenir nuevos riesgos derivados de los daños provocados por la borrasca.

Durante la jornada, los distintos dispositivos de emergencia y mantenimiento actuaron de forma coordinada para atender avisos relacionados principalmente con árboles caídos, elementos urbanos dañados e incidencias en el alumbrado público, además de reforzar la vigilancia en zonas sensibles a inundaciones.

Árboles dañados y revisión preventiva

Uno de los principales efectos del temporal se ha concentrado en el arbolado urbano. Un total de 67 árboles resultaron dañados, tanto en calles y parques como en recintos privados. Los equipos municipales intervinieron sobre ramas vencidas y árboles caídos que suponían un riesgo para peatones y vehículos.

Los trabajos no se limitaron a retirar los restos más visibles. Los servicios de Rivamadrid y de Transición Ecológica mantienen activas las tareas de revisión preventiva, con el objetivo de detectar ejemplares debilitados por el viento y evitar nuevas situaciones de peligro en los próximos días.

Avisos a la Policía Local y daños materiales

La Policía Local recibió 58 avisos relacionados con los efectos directos del temporal. La mayoría de las incidencias tuvieron que ver con árboles que obstaculizaban la calzada, daños en vehículos estacionados y el desprendimiento de elementos de fachadas o señales de tráfico que cedieron por las fuertes rachas de viento.

Estas actuaciones permitieron garantizar la seguridad en los principales ejes viarios y responder con rapidez a situaciones que podían generar accidentes o cortes de circulación.

Farolas, señales y alumbrado público

Los equipos de Mantenimiento de la Ciudad e Innovación y Modernización atendieron diversas incidencias en infraestructuras urbanas. Se actuó sobre farolas, señales, vallados y tejados que habían resultado dañados por el viento o por la caída de árboles.

En el caso del alumbrado público, se registraron 15 intervenciones, todas ellas relacionadas con el riesgo de vencimiento o la caída directa de farolas. Algunas de estas estructuras fueron derribadas tras verse afectadas por árboles de gran porte.

Vigilancia en zonas inundables

Además de los daños causados por el viento, la lluvia obligó a reforzar la vigilancia en las principales zonas inundables del municipio. Entre los puntos controlados se encuentran el Arroyo de los Migueles, el Soto de las Juntas, la finca Casa Eulogio, la Laguna del Campillo, la finca El Piul, el Soto de Grillo y la Isleta.

En este operativo también participó Protección Civil, que realizó 23 intervenciones, centradas principalmente en daños materiales y atención sanitaria puntual.

Un dispositivo aún activo

El dispositivo especial activado por el Ayuntamiento de Rivas sigue operativo mientras se completa la revisión del arbolado y se subsanan las últimas incidencias. El objetivo, según el balance municipal, es recuperar la normalidad cuanto antes y minimizar los riesgos asociados a posibles episodios meteorológicos adversos en los próximos días.