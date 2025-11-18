El Ayuntamiento instalará pérgolas en seis colegios públicos de Rivas

300.000 euros que irán a mejorar el confort térmico en los cada vez más calurosos veranos que sufre el alumnado.

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha iniciado la instalación de pérgolas de sombreo en seis colegios públicos del municipio. Esta inversión de 300.000 euros busca mejorar el confort térmico y facilitar el uso de los patios como aulas al aire libre. La medida, coordinada por la Concejalía de Transición Ecológica, surge de una propuesta de los Presupuestos Participativos.

Una solución complementaria a la renaturalización

El proyecto se enmarca en la estrategia municipal de adaptación al cambio climático. Además, complementa las plantaciones de arbolado realizadas anualmente en los centros. “La sombra natural es un elemento esencial para conseguir una ciudad más habitable, saludable y resiliente. Pero los árboles necesitan tiempo para crecer y generar sombra eficaz, por eso actuamos de forma complementaria con soluciones temporales como las pérgolas”, explican desde la Concejalía de Transición Ecológica.

Inversión en materiales duraderos y de calidad para las pérgolas

Las estructuras, de acero y madera certificada, son modulares y desmontables. Por consiguiente, podrán reubicarse en el futuro cuando la vegetación natural ofrezca suficiente sombra. “Los modelos seleccionados, fabricados con acero galvanizado y madera certificada PEFC, ofrecen seguridad, durabilidad, accesibilidad universal y estética integrada en el entorno. Algunos incorporan bancos y zonas de descanso, favoreciendo su uso como aula exterior o espacio de reunión”, explican desde la concejalía.

Lista: Centros educativos beneficiados

La Escuela

José Saramago

El Parque

Jarama

Hans Christian Andersen

Rafael Alberti

Más sombra es igual a menos calor para los peques

Por tanto, la instalación de estas pérgolas en seis colegios públicos de Rivas-Vaciamadrid, con una inversión de 300.000 euros y un plazo de 16 semanas, proporcionará sombra inmediata mientras se consolida la renaturalización de los patios, mejorando así las condiciones de confort y uso educativo de estos espacios.

Pérgolas para el colegio Hans C. Andersen Pérgolas en el colegio El Parque