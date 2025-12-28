El Ayuntamiento de Rivas avanza en su plan de climatización en escuelas infantiles y colegios públicos

La primera fase llegará a 5 escuelas infantiles municipales y 4 centros educativos públicos durante el verano de 2026.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha puesto en marcha la primera fase del proyecto de climatización de las escuelas infantiles municipales y los colegios públicos de la ciudad, una actuación largamente demandada por la comunidad educativa y que contará con una inversión inicial de 3,2 millones de euros.

La iniciativa forma parte de las principales inversiones recogidas en los presupuestos municipales de 2026 y se enmarca en la apuesta del Gobierno local por reforzar la educación pública como uno de los ejes del modelo de ciudad. El objetivo es garantizar el bienestar en las aulas y crear entornos educativos saludables ante el aumento sostenido de las temperaturas.

En esta primera fase, el plan contempla la climatización de las cinco escuelas infantiles de gestión municipal y de cuatro colegios públicos: Mario Benedetti y El Olivar, en el barrio Oeste; Jarama, en el barrio Centro; y Las Cigüeñas, en el barrio Este. Las obras se ejecutarán durante el verano de 2026, aprovechando el periodo no lectivo para minimizar las molestias a la actividad escolar.

Los sistemas que se instalarán estarán basados en aerotermia, una tecnología eficiente y sostenible que permite reducir el consumo energético y las emisiones contaminantes. Según el Ayuntamiento, la actuación no solo responde a una necesidad de infraestructura, sino que también se integra en una visión educativa más amplia, vinculada a la transición energética y a la educación ambiental que la ciudad impulsa desde hace años.

Aula en un colegio público de Rivas – MARIO F. TREJO – AYTO. RIVAS

El proyecto ha sido presentado tanto a las direcciones de los centros educativos como a las AMPAS y AFAS, que han valorado positivamente la iniciativa y el calendario previsto. En todos los casos, los consejos escolares correspondientes ya han aprobado la ejecución de las obras.

La implantación del plan se está desarrollando de forma progresiva y equilibrada por barrios, atendiendo a criterios técnicos. A partir del mes de enero continuarán las reuniones con el resto de centros educativos del municipio, cuyas actuaciones están previstas para el verano de 2027.

Con esta actuación, el Ayuntamiento refuerza además su compromiso con los derechos de la infancia y la adolescencia y con el reconocimiento de Rivas como Ciudad Amiga de la Infancia, apostando por unas infraestructuras educativas públicas que cuiden y acompañen el desarrollo del alumnado.