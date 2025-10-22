OPINIÓN

El Ayuntamiento de Rivas adquiere 100.000 radios a pilas para garantizar la información en caso de apagón europeo

Solo sintonizan Radio Rivas, Radio Pirenaica y emisoras públicas de Rusia y Corea del Norte

En una medida sin precedentes que ha sido calificada por algunos como “visionaria” y por otros como “una mala performance de teatro soviético”, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha anunciado la compra de 100.000 aparatos de radio a pilas para distribuir entre la ciudadanía en previsión de futuros apagones eléctricos a nivel europeo.



La iniciativa, bautizada como “Rivas Escucha”, forma parte del nuevo Plan Municipal de Resiliencia Comunicativa y tiene como objetivo “garantizar el acceso a información veraz, comprometida y transformadora en momentos de oscuridad literal y metafórica”, según declaró la concejala de Transición Ideológica y Ondas Libres, Maruxa del Valle.



Los aparatos, fabricados en una cooperativa de Transnistria con materiales reciclados de tanques desmilitarizados, vendrán presintonizados de fábrica y sin posibilidad de cambiar de emisora. Las únicas frecuencias disponibles serán:



– Radio Rivas, emisora municipal desaparecida en los años 90 y resucitada para la ocasión con una parrilla compuesta por boletines informativos cada 15 minutos, poesía urbana, y tertulias sobre el decrecimiento.

– Radio Pirenaica, en homenaje a la histórica emisora clandestina, que emitirá desde un sótano del edificio de Servicios Sociales con tecnología de válvulas y espíritu antifascista.

– La Voz de la Amistad de los Pueblos, emisora estatal rusa en español, con boletines meteorológicos de Siberia y análisis geopolíticos sobre la decadencia del capitalismo occidental.

– Radio Corea Hoy, emisora pública norcoreana que ofrecerá clases de coreano básico, recetas con arroz y reportajes sobre la felicidad obligatoria.



La alcaldesa, en una rueda de prensa celebrada en el nuevo Centro de Interpretación de la Radio Popular, defendió la medida como “una apuesta por la soberanía comunicativa frente al apagón neoliberal”. Añadió que “en tiempos de crisis, lo importante no es tener luz, sino tener relato”.



La oposición ha criticado la iniciativa por su coste (2,3 millones de euros) y por la falta de emisoras musicales, aunque desde el gobierno municipal se ha aclarado que “la música será sustituida por cantos colectivos espontáneos en las plazas, organizados por el Consejo Local de Expresión Sonora”.



La entrega de radios comenzará la próxima semana, priorizando a los hogares con más de tres plantas, los que tengan huerto urbano y los que hayan participado en al menos dos asambleas vecinales en los últimos seis meses.