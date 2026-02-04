El Ateneo Republicano reabre el debate sobre una calle dedicada al 14 de Abril en Rivas

Impulsan una recogida de firmas en Change.org para que el callejero ripense recuerde la II República.

El Ateneo Republicano de Rivas ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para que el Ayuntamiento dedique una calle, plaza, parque o avenida del municipio al 14 de abril, fecha en la que se proclamó la II República española en 1931. La iniciativa, presentada el 1 de febrero de 2026, busca que este episodio histórico tenga por primera vez un reconocimiento explícito en el callejero de Rivas-Vaciamadrid.

La asociación trasladará las firmas recabadas a los grupos municipales con representación en el Gobierno local, con el objetivo de que la propuesta llegue al pleno y se concrete en una denominación oficial. El Ateneo ya había planteado esta petición en años anteriores, sin que hasta ahora haya prosperado.

Una propuesta abierta sobre el espacio a denominar

A diferencia de otras ocasiones, el colectivo no fija un único emplazamiento. Deja en manos del Ayuntamiento decidir si el nombre “14 de abril” se asigna a una calle, una plaza, un parque o una avenida. No obstante, la entidad recuerda que en su momento mostró preferencia por que el actual Parque Lineal adoptara esa denominación.

El argumento central de la campaña es que Rivas carece de referencias en su callejero al primer régimen democrático del país anterior a 1978, pese a su relevancia histórica. Para el Ateneo, esta ausencia contrasta con el peso simbólico que tuvo la II República en la ampliación de derechos y libertades.

El significado histórico del 14 de abril

La proclamación de la II República, el 14 de abril de 1931, supuso —según expone la asociación— un punto de inflexión en la historia democrática española. Durante su breve periodo, se impulsaron avances sociales y políticos que marcaron un antes y un después, como el sufragio femenino, la igualdad jurídica, la laicidad del Estado, la libertad de conciencia y de culto, la eliminación de la censura en los medios o la separación de poderes.

Estos cambios quedaron interrumpidos por la Guerra Civil y los cuarenta años de dictadura, etapa en la que cualquier referencia positiva a la II República fue eliminada del espacio público y de los medios de comunicación. Para los promotores de la iniciativa, recuperar esta memoria en el callejero es una forma de normalizar un pasado democrático silenciado durante décadas.

Memoria democrática y reconocimiento público

El Ateneo Republicano de Rivas subraya que la denominación de un espacio público no tendría solo un valor simbólico, sino también pedagógico y cívico. La presencia del 14 de abril en el día a día del municipio serviría para recordar los principios de democracia, libertad y justicia social asociados a aquella etapa histórica.

Además, la entidad vincula la propuesta a las políticas de memoria histórica, al considerar que este gesto contribuiría a reconocer a las personas que sufrieron persecución, cárcel o muerte por defender la legalidad republicana y los derechos democráticos.

Cómo participar en la recogida de firmas

La campaña está abierta a la ciudadanía de Rivas-Vaciamadrid, que puede adherirse a través del enlace habilitado por la asociación. El Ateneo también ha hecho un llamamiento a entidades y colectivos locales para que se sumen formalmente a la petición, enviando su adhesión por correo electrónico.

Una vez concluida la recogida de apoyos, las firmas serán registradas y trasladadas a los grupos municipales, en un intento de reactivar un debate que, aunque recurrente, sigue pendiente de una decisión política.