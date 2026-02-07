El Ateneo Republicano publica las bases de la VI Edición de sus Premios

Desde el 9 de febrero a la entrega de los Premios Ateneo en abril, se abre el proceso para elegir ganadores.

El Ateneo Republicano de Rivas (ARR) convoca los Premios Ateneo. VI Edición. 2026. Con estos galardones, el Ateneo pretende reconocer las aportaciones realizadas por entidades y particulares (de dentro y fuera del municipio) en la difusión y defensa de los valores republicanos y democráticos: libertad, igualdad, fraternidad, sororidad, solidaridad, feminismo, ecologismo, federalismo, pacifismo, laicismo, derechos humanos y derechos de los animales.

En anteriores ediciones, los galardones republicanos han recaído en el Ateneo Republicano de Vallekas (2021); la Asociación Laica de Rivas y la Fundación Instituto República y Democracia (2022); en Radio Cigüeña, Javier Tabarés y el diario Público (2023); en Javier Navascués Chivite y Carne Cruda Radio (2024); y en la Plataforma Ciudadana «La Pablo Renovable» y la Plataforma Cívica «Luz Ya para Cañada Real» (2025).

Como en anteriores ediciones, en esta convocatoria habrá dos modalidades. En la primera se premiará a una persona o entidad de Rivas; mientras que, en la segunda, se premiará a una persona o entidad no ubicada en el municipio.

El proceso tendrá el siguiente cronograma:

1ª Fase: votación telemática para proponer candidaturas (una por modalidad), del 9 febrero de 2026 al 1 de marzo de 2025. Cualquier vecino o vecina que sea mayor de edad podrá presentar propuestas de candidaturas a través del siguiente formulario de votación desde el 9 de febrero de 2026: https://forms.gle/Ke2txNfEZXznVbrK6

2ª Fase: votación telemática a través de otra encuesta para proponer semifinalistas (tres, a elegir entre los seis de cada modalidad que obtuvieron más votos en la Fase 1ª) , del 2 de marzo de 2026 al 22 de marzo de 2026.

3ª Fase: Deliberación y votación del jurado, del 23 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026. Entre los tres semifinalistas más votados en cada modalidad en la Fase 2ª, el jurado decidirá los galardonados.

4ª. Fase: Anuncio de premiados: 1 de abril de 2026.

Entrega solemne de premios: durante el mes de abril, en una fecha que se hará pública más adelante.

Las bases completas se pueden consultar en la web del Ateneo: https://ateneorepublicanorivas.org/bases-de-los-vi-premios/

Desde la organización de los premios, facilitan un correo de contacto para quien quiera más información.