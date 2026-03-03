El Ateneo Republicano impulsa el 14 de abril en el callejero de Rivas

Han recogido 188 firmas y 12 apoyos de entidades para homenajear la II República en Rivas.

El Ateneo Republicano de Rivas ha cerrado una campaña de recogida de firmas con 188 apoyos individuales y la adhesión de 12 entidades locales para pedir al Ayuntamiento que dedique un espacio del callejero municipal al 14 de abril, fecha de proclamación de la II República en 1931. La iniciativa, enmarcada en la campaña por el 14 de abril, se ha desarrollado durante las últimas cuatro semanas en Rivas-Vaciamadrid y culminará con la entrega formal de las firmas al equipo de gobierno.

Según detalla la entidad en una nota de prensa , las firmas proceden tanto de vecinos del municipio como de otras localidades del país. El objetivo es que el Consistorio asigne el nombre “14 de abril” a una ubicación concreta, ya sea calle, plaza, parque o edificio público.

Una reivindicación histórica en Rivas

El Ateneo Republicano de Rivas lleva años solicitando este reconocimiento en el callejero local. Argumenta que la II República fue “el primer régimen democrático en España, con sufragio universal y garantías constitucionales anterior a 1978” y que, a su juicio, no cuenta con reflejo en los espacios públicos del municipio .

La entidad considera que dedicar una vía o espacio público al 14 de abril serviría para poner en valor avances como el voto femenino, la igualdad jurídica o la separación entre Iglesia y Estado, entre otras reformas impulsadas durante aquel periodo histórico.

Apoyos políticos y vecinales

Entre las 12 adhesiones figuran colectivos del ámbito político y asociativo local, como Juventudes Socialistas de Rivas, Podemos Rivas, la Asociación Laica de Rivas, Rivas Aire Limpio o Radio Cigüeña, según la información difundida por el propio Ateneo .

La organización subraya que la campaña ha contado con participación de vecinos de distintos barrios del municipio, lo que interpreta como un respaldo transversal a la propuesta.

Tras cerrar la recogida de apoyos, el Ateneo solicitará una reunión con los portavoces de las fuerzas que integran el Gobierno municipal para hacer entrega de las firmas, tanto físicas como digitales, y trasladar formalmente la petición.

La decisión final dependerá del Ayuntamiento, que es el órgano competente para aprobar cambios o nuevas denominaciones en el callejero de Rivas-Vaciamadrid. El Ateneo Republicano de Rivas declara tener «esperanza» en que esta vez se atiendan sus demandas.