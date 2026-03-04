Logo Zarabanda
El Ateneo Republicano de Rivas informa de los candidatos a sus Premios

Entrega de premios a Javier Navascués Chivite y Carne Cruda. / ARR

Ahora se abre el plazo para elegir a los finalistas de esta VI Edición.

El Ateneo Republicano de Rivas quiere reconocer con sus Premios las contribuciones realizadas por entidades y particulares de dentro y fuera del municipio para la difusión y defensa de los valores republicanos y democráticos: libertad, igualdad, fraternidad, sororidad, solidaridad, feminismo, ecologismo, federalismo, pacifismo, laicismo, derechos humanos y derechos de los animales.

Concluida la primera fase, en la que se han propuesto candidatos a los Premios, se abre la segunda fase, que durará del 2 al 22 de marzo, en la cual se podrá elegir, entre los candidatos que han obtenido más nominaciones, a aquellos que optarán a los Premios. Para votar basta con acceder al cuestionario de votación a través del enlace: https://forms.gle/kqtse1H6DAgP1TzT9 o escaneando el Qr.

El listado de los nominados para pasar a esta segunda fase es:
a) Modalidad A: Premios a personas o entidades que desempeñan su labor en Rivas:

  • Ángela Crespo Chacón: activista de movimientos ciudadanos
  • Alfonso Muro Díaz (Patxi): activista de movimientos ciudadanos
  • Asociación Jarama 80: asociación memorialista
  • Alberto C. Garzón Espinosa: político, ex ministro
  • Antonio Camargo Sancho: activista de movimientos ciudadanos

b) Modalidad B: Premios a personas o entidades que desempeñan su labor fuera de
Rivas:

  • Olga Rodríguez: periodista
  • Laura Arroyo: periodista
  • Sarah P. Santaolalla: comunicadora y analista política
  • Irene Montero: ex ministra, diputada
  • José Miguel Monzón Navarro (El Gran Wyoming): humorista, presentador de
    televisión
  • David Uclés: escritor
