El Ateneo Republicano de Rivas informa de los candidatos a sus Premios

Ahora se abre el plazo para elegir a los finalistas de esta VI Edición.

El Ateneo Republicano de Rivas quiere reconocer con sus Premios las contribuciones realizadas por entidades y particulares de dentro y fuera del municipio para la difusión y defensa de los valores republicanos y democráticos: libertad, igualdad, fraternidad, sororidad, solidaridad, feminismo, ecologismo, federalismo, pacifismo, laicismo, derechos humanos y derechos de los animales.

Concluida la primera fase, en la que se han propuesto candidatos a los Premios, se abre la segunda fase, que durará del 2 al 22 de marzo, en la cual se podrá elegir, entre los candidatos que han obtenido más nominaciones, a aquellos que optarán a los Premios. Para votar basta con acceder al cuestionario de votación a través del enlace: https://forms.gle/kqtse1H6DAgP1TzT9 o escaneando el Qr.

El listado de los nominados para pasar a esta segunda fase es:

a) Modalidad A: Premios a personas o entidades que desempeñan su labor en Rivas:

Ángela Crespo Chacón: activista de movimientos ciudadanos

Alfonso Muro Díaz (Patxi): activista de movimientos ciudadanos

Asociación Jarama 80: asociación memorialista

Alberto C. Garzón Espinosa: político, ex ministro

Antonio Camargo Sancho: activista de movimientos ciudadanos

b) Modalidad B: Premios a personas o entidades que desempeñan su labor fuera de

Rivas:

Olga Rodríguez: periodista

Laura Arroyo: periodista

Sarah P. Santaolalla: comunicadora y analista política

Irene Montero: ex ministra, diputada

José Miguel Monzón Navarro (El Gran Wyoming): humorista, presentador de

televisión

televisión David Uclés: escritor